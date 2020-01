Gallardo: "Si lo tuviera enfrente a Gago, le daría un abrazo"

El DT de River le dejó un sentido mensaje al mediocampista de Vélez, que sufrió la rotura ligamentaria de su rodilla izquierda.

En el inicio de la fecha 18, Vélez y Aldosivi empataron en uno en Liniers, pero la noticia de la noche y, especialmente, del día siguiente no fue la chance que desperdició el equipo de Gabriel Heinze para acercarse al puntero River en lo más alto de la Superliga, sino la lesión de Fernando Gago, quien se fue reemplazado promediando el segundo tiempo y, luego de los estudios, se confirmó el peor de los pronósticos: el jugador sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda.

Consultado al respecto, Marcelo Gallardo, técnico del Millonario, se salió de su habitual formalidad y le mandó un sentido mensaje al ex-Boca, quien ya había padecido la misma lesión en el 2017, defendiendo la camiseta de la Selección argentina, en un encuentro contra Perú por las Eliminatorias, aunque en aquella ocasión fue en la pierna derecha.

"Vi la jugada de ayer y sinceramente me da mucha pena porque es un jugador de fútbol que ha sufrido mucho físicamente durante los últimos años. Me da pena que un jugador tenga que sufrir", arrancó el Muñeco, en su habitual conferencia de prensa de los viernes, y en la misma línea agregó: "Yo no diría nada, pero si lo tuviera enfrente le daría un abrazo".

El entrenador riverplatense destacó que Pintita "ya ha dado muestras de fortaleza para volver en varias ocasiones" y, desde su experiencia como exfutbolista, explicó: "A nadie le gusta sufrir dentro de un campo de juego, a nadie le gusta sufrir lesiones duras y que te quiten la posibilidad de desarrollarte futbolísticamente. Y a él le ha pasado y le volvió a pasar". "Tendrá que tener la fortaleza una vez más para ver si vuelve a un campo de juego para poder seguir desarrollándose como un gran profesional que es", concluyó.