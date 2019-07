Gallardo: "River no tiene necesidad de vender a nadie"

El técnico del Millonario se refirió a la posibilidad de que algún jugador de su plantel sea transferido. Además, reconoció que pidió a Paulo Díaz.

A sólo días de que su River vuelva a jugar por competencia oficial luego de los trabajos de pretemporada, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa e hizo foco en el tema del momento: el mercado de pases.

"Si evaluamos los jugadores con que contamos, estamos bien, sólo se ha ido Camilo. Yo he pedido un solo nombre porque nuestro plantel está consolidado. Se nos fue un jugador y necesitamos reemplazarlo", explicó el Muñeco y, en clara referencia a Paulo Díaz, agregó: "Esperemos que River pueda hacer el esfuerzo para traer el jugador que pedí. Necesitamos traer ese jugador que pedí para tener el plantel completo. Tenemos buenas intenciones para intentar negociar con el club árabe, pero con las intenciones no ha alcanzado todavía, así que tendremos que hacer un esfuerzo superior".

En la misma línea, se mostró muy conforme con los jugadores con los que cuenta el Millonario: "Tenemos futbolistas que están en el mercado, estamos consolidados y sigo teniendo una confianza enorme en el plantel que hemos armado. Es muy bueno, estoy muy contento, sigue con un compromiso total".

En ese sentido, Gallardo fue tajante respecto a posibles salidas: "Yo no he escuchado a ningún dirigente que diga que River tiene la necesidad de vender. Nosotros no tenemos necesidad de vender a nadie. El problema económico que pueden mencionar en off es un problema de los directivos. Ahora, si después vienen ofertas como ha pasado en otros mercado que hemos sufrido porque han venido a buscar jugadores y se fueron por su cláusula, es otro tema. Pero salir al mercaod a vender porque el club necesita, no".

Por otra parte, el técnico riverplatense dijo estar "muy contento" porque "se trabajó muy bien en la pretemporada" y explicó cómo ve la evolución de Ignacio Scocco: "Estamos respetando los tiempos que el jugador y que las consultas médicas que se han hecho, manejando los tiempos programados. En cuanto se sienta mejor y esté seguro de sí mismo, irá teniendo el alta".