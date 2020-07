"Gallardo podría dirigir al Real Madrid, pero Zidane a River, no creo"

Menotti coincidió en los elogios de Del Bosque al Muñeco, pero diferenció: "El fútbol argentino es complejo, cuando aparecen jugadores, los venden".

"Marcelo Gallardo está entre los entrenadores top del mundo. Si dirige a un equipo como River está capacitado para dirigir al ". El tremendo elogio hacia el Muñeco de Vicente Del Bosque, el DT campeón del mundo en 2010 con la Selección de y ganador de dos con el Merengue en 2000 y 2002, no sorprendió a César Luis Menotti. El Flaco fue consultado por los dichos del Bigotón y, si bien coincidió, se encargó de marcar una diferencia importante: para el campeón del mundo en 1978, la frase no funciona en los dos sentidos.

"No tengo dudas de que Gallardo podría dirigir al Madrid. Lo que no creo es que Zidane pueda dirigir a River", aseguró el Director de Selecciones de AFA. En declaraciones a TyC Sports, el rosarino explicó por qué: "El Muñeco conoce el mundo europeo, tiene experiencia como futbolista y recorrido de Selección. Puede dirigir donde quiera... Pero lo del francés no sé, el fútbol argentino es muy complejo, muy difícil. Es mucho más fácil dirigir al Real Madrid que a ".

En ese sentido, Menotti añadió: "En esos equipos está lleno de futbolistas. En , en cambio, cuando aparecen los jugadores, los venden. ¿Cuántos equipos armó Gallardo en River? No es que lo reinventó por malos resultados, al contrario, aún ganando no pudo mantener el equipo".

Por otra parte, el primer entrenador argentino en ganar la Copa del Mundo se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi llegue algún día a : "Estaríamos todos felices de que estuviera acá, pero en es eterno y no creo que tenga ganas de irse. De todos modos, si allá lo fastidian mucho y hacen las cosas mal es muy probable que deje de ser feliz".