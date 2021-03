Gallardo: "Le dije a Borré que si no estaba convencido de nada, no tomara una decisión"

El Muñeco contó que habla "mucho" con el colombiano sobre su futuro y dejó en claro que "hoy para River es muy difícil competir con otros mercados"

Cuando todo apuntaba a que Rafael Santos Borré se iba a convertir en nuevo jugador de Gremio a partir de junio, cuando finalice su contrato con River, el club brasileño anunció que se bajaba de la negociación por el colombiano ante "la vacilación" del jugador para concretar la operación: a pesar de que ya había dado su aprobación de palabra para sumarse al conjunto de Porto Alegre, el delantero nunca firmó el precontrato que le enviaron. Y detrás de esa decisión pudo haber pesado mucho el consejo de Marcelo Gallardo.

"Hablo mucho con él y le di mi opinión sobre lo que haría yo en su posición. Lo único que le dije es que todo lo que decida, lo haga convencido de lo que quiere hacer: si no estaba convencido de nada, que no tomara ninguna decisión", contó Muñeco en conferencia de prensa. Una recomendación que el atacante parece haber seguido al pie de la letra.

"Se tiene que tomar el tiempo para tomar una decisión, hay que estar muy sólido mentalmente para reflexionar sobre su futuro y sus posibilidades. Mi opinión fue que mantenga la calma y deje que las cosas sucedan con naturalidad", explicó el DT, que, además, dejó en claro su deseo de retener al futbolista, un deseo que será muy difícil de conseguir: "River siempre va a ser una posibilidad para él. El tema es que hoy es muy difícil poder competir con otros mercados, eso es real".

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió a la chance de que Sebastián Driussi regrese en junio, tal como lo expresó el propio jugador recientemente: "Lo suyo es un deseo que tiene desde hace un tiempo y que no se pudo concretar en este mercado. Habrá que tener un poquito de paciencia, más allá de sus deseos, para poder tener precisión sobre su futuro. No tengo más información que no sea su voluntad".

Por otra parte, Gallardo fue consultado sobre las críticas que realizó Juan Román Riquelme al juego del Millonario luego del Superclásico y el técnico eligió no responder: "No pensé nada sobre lo que dijo, porque no sé a quién iba dirigido. Se lo gritó a algunos periodistas, así que será en contra del periodismo. No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él".