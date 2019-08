Galatasaray tendría acuerdo con Mónaco por Radamel Falcao García

Según la prensa turca, es inminente la llegada del atacante colombiano al equipo rojo y amarillo. Lo esperan la próxima semana para cerrar el fichaje.

La novela sobre el futuro de Radamel Falcao García parece estar escribiendo sus capítulos finales con un desenlace previsible en las últimas semanas. Por lo menos así lo informa la prensa turca.

Según reporta TRT Sport, la llegada el 'Tigre' a la Superliga es inminente. De acuerdo al medio, ya tendría un acuerdo con el Mónaco para cerrar el traspaso del '9' de la Selección .

TRT añade que Falcao llegaría el lunes a Estambul para finalizar el fichaje, presentando los exámenes médicos y firmando su contrato para ser presentado en medio de la alta expectativa de la hinchada.

El propio Falcao se animó a hablar de una posible llegada al Galatasaray, en diálogo con El Pulso del Fútbol de Caracol Radio: "Me parece interesante la manera como se vive el fútbol en . Sería emocionante en esta etapa de mi carrera", inició.

Y continuó dando pistas sobre la oferta que tendría, así como la motivación que siente por lo que sería esta nueva experiencia: "Estoy analizando y esperemos que se resuelva lo antes posible. Hay países donde los hinchas viven el fútbol de una manera especial como en Turquía y . A los que nos apasiona este deporte eso nos motiva".

Falcao García también reconoció que ha existido contacto entre los clubes, pero que por lo pronto sigue concentrado en el Mónaco pese a que no pudo debutar con el Monegasco ante en la : "Sé que han hablado con el Mónaco. Las manifestaciones de cariño de toda la gente han sido especiales, soy muy sentimental. Hasta que no se firme no está. He tratado de mantenerme al margen ahora que estoy entrenando con el Mónaco".