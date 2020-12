Gabriel Paulista quiere jugar la Eurocopa con España

El defensa del Valencia jurará la bandera próximamente y sueña con defender a La Roja

Gabriel Paulista es uno de los pilares del y, tras conseguir la nacionalidad española, tiene claro su gran objetivo para 2021: Jugar la con .

El central jurará la bandera en los próximos días y espera poder estar en la cita continental con La Roja: "He esperado mucho por este gran momento. Estoy muy feliz y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de España y Valencia, que son un lindo país y una linda ciudad. Voy a seguir trabajando mucho con la camiseta del Valencia y espero llamar la atención del seleccionador. Quiero jugar con la selección y disputar una Eurocopa defendiendo a España" dijo en los medios oficiales del club ché.

🎦 @gpaulista5, protagonista del Informativo de #VCFMEDIA de hoy 🦇



🗣️ "Quiero seguir luchando muchos años por el @valenciacf y cumplir mis sueños de ir a la @SeFutbol"



👉🏽 Entrevista completa desde las 13:00h en:

💻 https://t.co/dY0vHCV2Pr

📲 https://t.co/lvJFC26q8c — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) December 2, 2020

Además, el defensa dejó clara su intención de seguir en el Valencia, pese a la situación complicada del club:"No tengo palabras para agradecer a este el club y toda la afición como me ha tratado desde mi primer día aquí. La gente tiene un cariño muy grande por mí. Eso me hace tener más fuerza, más ganas de trabajar y más ganas de luchar por este escudo. Quiero seguir muchos años en el Valencia CF, luchando hasta el día que no pueda correr más".

"Quiero disfrutar de la ciudad y del país que son increíbles. Muchas gracias al Valencia CF y a su afición. Somos un equipo joven. Estamos creciendo cada partido y ganando más experiencia. Eso nos está ayudando. Desde el partido contra el CF estamos en un buen camino y hay que seguir así".