Gabi Milito: “El Barça no tiene el brillo de otras épocas, pero mantiene su esencia”

El excentral del Barcelona y actual entrenador de Estudiantes de La Plata repasa la actualidad del equipo azulgrana y de la albiceleste.

Con Gabi Milito (Buenos Aires, 07/09/1980), excentral del FC y actual técnico de , repasamos la actualidad azulgrana, el papel de Messi, del que fue 'cicerón' cuando llegó al primer equipo culé, de su rol con Valverde y en la Selección argentina; de Pep Guardiola, la Champions y de su papel como técnico.

Volvió al banquillo de Estudiantes después de 'perder las fuerzas' en su primer año, como dijo ¿cómo le está yendo?

Estoy muy contento de estar cumpliendo aquí ya el segundo ciclo. El tema de ir adquiriendo experiencia te va haciendo cometer tus propios errores e ir corrigiéndolos, pero para ello es necesario estar trabajando, en activo, es la única forma de saber el porqué suceden las cosas.

¿Cómo se ve cómo técnico?

Vamos buscando cada vez más variantes, porque también cambian los jugadores y todo son oportunidades. Lo que buscamos es que seamos competitivos y se juegue bien al fútbol. Hay un montón de maneras para hacerlas. Claro que tenemos una idea fija de lo que queremos pero también contamos con variables. Lo importante es transmitir a los jugadores de que estamos convencidos de lo que queremos, les pedimos lo que sentimos, y es así como el futbolista te sigue.

¿Es posible desarrollarse como pretende en el fútbol argentino?

El argentino es muy competitivo, somos muy pasionales, incluidos los entrenadores, que debemos vivir siempre bajo una presión muy grande. Pero conozco cuáles son las reglas del fútbol argentino. No estoy de acuerdo en todo, pero es nuestra manera.

¿Tiene la intención de implantar en las ideas adquiridas con los entrenadores de Europa?

Tengo mis propias ideas, y además no sólo tuve buenos entrenadores en Europa, sino también en la Selección. Mi etapa en Barcelona fue especial porque coincidí con un grupo de jugadores únicos, pero aprendí mucho de Pekerman y Bielsa, ambos me marcaron mucho.

Estoy tratando de hacer mi carrera tomando todo lo que aprendí, claro, pero antepongo lo que yo siento por el fútbol y no trato de copiar a nadie.

¿Podría definir a Pékerman, Bielsa, Guardiola...?

Pekerman fue el entrenador más importante de mi vida porque con él crecí y me desarrollé. Si no hubiera pasado por sus manos, no sé si luego hubiese tenido esa carrera. Lo tuve de juvenil con 15 años y ahí aprendí cómo comportarme dentro y fuera de la cancha, los sistemas tácticos, a cómo tomar la profesión... Los valores que me enseñó en aquella etapa no los solté nunca.

Bielsa es un entrenador de élite, de un nivel superlativo. Con él se adquiere todo de forma detallada, el porqué de cada cosa, y con una exigencia que te lleva al límite. Recuerdo sobre todo una pretemporada con él en 2003.

Guardiola me ayudó a entender mucho más el juego de posición y posesión, entendí más claramente las disitntas formas de salir jugando, el tema de las presiones, el valor de dominar desde la tenencia de la pelota y no cederla sea cual sea el rival. Tiene muchas variantes para que sus equipos tengan ese vuelo y no sólo por contar con grandes jugadores, sino por el propio Pep. Y si no, fíjese en la cantidad de detalles diferentes que aplica en cada partido. Es muy difícil contrarrestar a un equipo que siempre presenta una variante.

¿De Zidane qué opina? ¿Dónde cree que está su fuerte?

Ya cuenta con el reconocimiento a través del juego y después de ganar tres Champions consecutivas. Pero más que nada veo de que en los peores momentos, él transmite tranquilidad y seguridad al futbolista, y eso es muy importante. Su filosofía busca que sus equipos jueguen como él lo hacía: provocando sensaciones.

¿Y de Diego Pablo Simeone?

A mí el Cholo me encanta, siempre consigue tener equipos muy competitivos. Cualquier equipo que le enfrente no la pasa bien. Aunque a veces se le critique por ser defensivo, ojo porque lo hace replegado y atacando muy bien. Filipe Luis y Juanfran actúan también como extremos, no me creo eso de que en el Atlético sólo defiendan bien.

¿A la hora de la verdad, se puede valorar a un entrenador que no gana títulos?

No valoro a los entrenadores únicamente porque lo que ganaron, sino por ver si me gustan o no ver jugar a sus equipos. Ganar es muy importante pero lo mismo que el 'cómo'. A mí no me cambia la opinión en función del resultado, ni mucho menos. El juega muy bien, sus intenciones me gustan por ejemplo. Creo en esa forma de jugar, aunque no es la única.

¿El Barça actual le encandila?

Siempre se mantiene la esencia del Barça, tiene a un muy buen entrenador y no se pierde su estilo. No tiene el brillo de otras épocas pero es imposible decir que juega mal. Menos aún teniendo a Ter Stegen, Busquets, Messi, Piqué... Contra el United hizo el gol y luego controló el partido. En el segundo tiempo empezó a dominar desde la posesión de la pelota.

¿Es factible ir a por la Champions y la Liga en la misma temporada o hay que aplicar prioridades?

Ganarlas el mismo año ocurre en casos excepcionales, pero se ha logrado. Ya en Liga ha podido obtener una buena ventaja para lo que resta de temporada, en sólo le queda un partido, así que una vez pasada la fase de grupos y en esa situación actual, lo tienen bien encarado. Veo una final Barça- City.

¿Viendo el juego del Barcelona, existe más 'Messidependencia' que nunca?

Siempre en algún punto se termina dependiendo de Leo, pero pasó siempre. Siempre había una genialidad suya. Hoy pasa lo mismo. Y cuando no está, falta nada más y nada menos que Messi...

¿Usted entiende las críticas que recibe Leo en Argentina por lo que le reprochan que no logra con su Selección?

No, Leo jugó tres finales, que es muy difícil. Lo que genera el Barcelona es único, y hablamos de dos equipos totalmente diferentes: en el Barça existe la continuidad y estabilidad que necesita un futbolista. En la selección argentina eso no existe, se cambia continuamente de entrenador y de jugadores. No se conocen. Ya son muchos cambios en poco tiempo, con técnicos que ven el fútbol de manera distinta. Además, estamos hablando de un deporte colectivo.

¿Qué le augura a Argentina?

Espero que se consiga estabilidad con Scaloni. Con eso, seguro que mejorarán todos, incluido Messi. Y espero que si no se gana la , siga el mismo seleccionador si ya ha sido ese el que se ha elegido. Ahora es un momento de búsqueda de recambios de jugadores.

¿Le ilusiona ser algún día seleccionador de la 'Albiceleste'?

No estoy ni cerca de pensar en esa posibilidad. No es que se necesitan títulos para poder entrenar a tu selección, pero sí más bagaje. Yo personalmente me tengo que sentir más seguro y preparado para ser seleccionador de Argentina.

¿Tan distinto se siente desde un banquillo?

Las sensaciones son otras, el desgaste no es físico sino mental, porque cuando juegas hay quienes piensan por ti. Hay semanas que tengo más dudas que en otras, y aunque trato de desconectar, me las llevo a casa.