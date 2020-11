Gabi, exjugador del Atlético de Madrid, anuncia su retirada del fútbol

Gabriel Fernández Arenas, 'Gabi' anunció a través de sus redes sociales que cuelga las botas.

Gabriel Fernández Arenas, más conocido como 'Gabi' anunció su retirada de la práctica profesional del fútbol.

El futbolista, que hace unos meses concedía una entrevista a Goal explicando sus proyectos de futuro, anunció su cuenta de Instagram para anunciar su adiós.

Se retira una leyenda del Atlético donde fue capitán durante los últimos seis años, ganando seis títulos y disputando 417 encuentros. Todo un mito de una generación.

El mensaje completo

"Cuando empecé a jugar al fútbol nunca imaginé que mis sueños se harían realidad. Hoy ha llegado el día de poner punto y final a mi carrera como futbolista .

Quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino , desde todos mis compañeros , entrenadores , trabajadores de todos los equipos y por supuesto mi familia y amigos porque nunca han dejado que me derrumbara en los momentos de dificultad !

También a toda esa afición que me ha exigido y también alentado para que fuera mejor , no solo en el campo si no también fuera de él .

Por último a ti FÚTBOL por darme la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente ( sin duda el patrimonio más grande que he adquirido )

Ahora me toca cuidar de los Míos !!

Gracias a todos !!"

La respuesta del Atlético

Por su parte, el club que le tuvo de capitán en la última década conquistando 6 títulos, quiso agradecerle su dedicación y desearle suerte.