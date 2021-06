El futuro de Sergio Díaz: lejos del América y a la espera de una llamada

El paraguayo prácticamente ha sido inédito con el Ave desde su arribo. Su representante le busca acomodo en México o afuera.

Sergio Díaz prefiere no contestar el teléfono. Si alguien le pregunta por su futuro o su continuidad con el América, las respuestas llegan en blanco. El paraguayo no quiere decir nada que pueda comprometerlo. Tampoco esconde su deseo de jugar. La última vez que lo hizo con el primer equipo en el torneo de Liga se remonta al 6 de noviembre del año pasado (1-1, contra FC Juárez), con Miguel Herrera todavía como técnico. Después, no pasó de la Sub 20.

Díaz lee los mensajes de amigos y familiares. A ratos también ve videos de partidos en los que era feliz jugando en el campo, con el Real Madrid Castilla o el Cerro Porteño. Pocas veces pudo hacerlo con la camiseta de las Águilas. Herrera lo observó sólo una vez en una reunión que tuvo con Santiago Baños, presidente deportivo del equipo, en la planeación de refuerzos para el Guardianes 2020.

“Nos están prestando a este jugador”, me dice Santiago. Ponen el video, veo buenas cosas y pregunto: ¿Quién nos lo presta? ‘El Real Madrid’. Entonces que venga. Fue uno de mis grandes errores, porque no lo vi bien y me dejé llevar”, recuerda el Piojo, actualmente al frente de Tigres. Las jugadas de Díaz en ese clip de varios minutos mostraron a jugador bajito, rápido, que organizaba el juego y tenía buen golpeo de pelota. Todo eso que el América no pudo ver.

El único gran destello del paraguayo ocurrió en los octavos de final de la Concachampions. Ahí, contra el Olimpia hondureño, el mediocampista disparó desde fuera del área -como solía hacerlo en el video que observó Herrera- y marcó su primer tanto como jugador de las Águilas. Desde su llegada hasta ese día (7 de abril), ya con Santiago Solari como estratega, pasaron en total ocho meses pero nada cambió en su presente.

Sin minutos en el torneo de Liga, el nuevo refugio de Díaz fue la Sub 20. En silencio, después de recuperarse de algunas molestias musculares, el paraguayo jugó cuatro partidos, sumó dos goles y empezó a revivir aquella historia del Real Madrid Castilla, donde Solari lo apartó de sus planes, a pesar de tener un valor de seis millones de dólares para el equipo.

A principios de año, las directivas del cuadro de Coapa y el Guaraní habían acordado el regreso del futbolista a su país, aunque éste -a pocos días del cierre de transferencias- prefirió quedarse. Lo hizo con la esperanza de tener minutos al menos de cambio, como en el ciclo de Herrera. Y sin embargo se dio cuenta que no era posible.

“Hay interés de algunos equipos. Él quiere quedarse acá (en México), pero puede ser Europa o Sudamérica. El técnico (Solari) tiene otros planes”, revela a Goal una fuente cercana al paraguayo, sobre el futuro que lo espera en el próximo semestre. En cualquier caso, aquí o allá, lejos de las Águilas.

Por eso es que Díaz se mantiene alejado de lo que desconoce. Su deseo es seguir en la Liga MX, jugar, demostrar que puede y después pensar en el Viejo Continente. En esa tarea está su representante, mientras él asegura que “no puedo hablar”, que sabe poco de su futuro y no tiene novedades. Si en este tiempo se presenta alguna, el teléfono volverá a sonar y entonces sí dirá lo que siente. Hoy, dicen los que lo conocen, no es el momento.