Futuro incierto de Guillermo Stradella en FAS

El argentino llegó a las filas santanecas en el Apertura 2016.

Luego de la eliminación de FAS en cuartos de final del Clausura 2019, una de las incógnitas es el futuro del argentino Stradella, quien anotó el gol tigrillo en la derrota de ayer con marcador de 2-1 en el Clásico Nacional, que significó la clasificación de Águila a semifinales.

“La verdad que no sé (su futuro). Ahora se me termina el contrato. Tengo que volver a juntarme con los directivos, ver que quieren ellos, hablar con mi representante. Por ahora no tengo cabeza para pensar en otra cosa que no sea la eliminación. A mi me duele mucho. Ya tres años en FAS. Uno tiene un cariño enorme. Al estar en Santa Ana la gente te lo hace sentir”, comentó Stradella a La Mejor 98.9 FM.