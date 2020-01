Futre lo tiene claro: "Joao Félix será Balón de Oro en dos años"

La leyenda rojiblanca no tiene dudas de que su compatriota ganará el prestigioso galardón en dos años. También habla sobre Simeone y el Liverpool.

Paolo Futre es probablemente una de las voces más autorizadas y respetadas entre la afición del .

Cada día más activo en redes sociales y con un peso en sus palabras, repasa para Ídolos del Balón, un canal de Youtube.

¿Joao Feliz, candidato al Balón de Oro?: "Después del 7-3 al en pretemporada, pensabas que era barato. Aun no haciendo un gran partido, Joao siempre deja un detalle de crack y no tengo dudas de que Joao dentro de un par de años está con los extraterrestres. Joao, Bernardo Silva… Son dos portugueses que pueden estar ahí luchando por el Balón de Oro".

Simeone, no es Guardiola... pero ojalá sea el Ferguson del Atleti

"El Cholo no es Guardiola": "Cuando el equipo no gana me cabreo. Pero siempre pienso en 2011, que fue cuando llegó el Cholo. Siempre que esté el Cholo seré feliz porque sé que jamás volveremos a estar donde estuvimos. Fuimos eliminados por el … Eran años difíciles. El Cholo no es Guardiola… ni Guardiola es el Cholo. Sus equipos juegan a su manera, podemos ganar o perder, pero estamos ahí".



"Quiero que el Cholo esté toda la vida como estuvo Ferguson": "Hemos tardado muchos años en decir a los clubes que nuestros jugadores no se venden. Hemos sido siempre un club comprador. El Cholo ha sido clave para este cambio. Para mí, que esté toda la vida como Ferguson".

Confiado ante el

La eliminatoria ante el Liverpool: "Yo confío en que vamos a pasar aunque sean el mejor equipo del mundo, son dos partidos".