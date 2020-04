Futbolistas paraguayos que militan en Perú quieren regresar a su país

Armaron un grupo de WhatsApp y buscan la manera de conseguir el permiso para volver a tierras guaraníes.

Así como los que están en , varios jugadores paraguayos que militan en Perú tienen intenciones de regresar a su país de origen.

"Hicimos un grupo de WhatsApp entre todos los paraguayos que juegan acá, para ver la posibilidad de volver a ", comentó el Miguel Paniagua, del Cusco FC, a la AM970 de Asunción.

"Aquí no se puede ni salir a la esquina, está muy estricta la cuarentena. En Cusco no es tanto como en Lima que al principio no se tomó muy en serio", agregó el ex-jugador de River.

Paniagua, de 32 años, comparte plantel con otro jugador guaraní, el mediocampista Eduardo Aranda.

En los últimos días, el Ministerio de Asuntos Internacionales de Paraguay le negó el permiso de ingreso a jugadores que se encuentran en Argentina.