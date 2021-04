El fútbol argentino vuelve a Fase 1: qué significa y cuáles son las nuevas restricciones

Ante el récord de casos de este martes 6 de abril, la AFA decidió que la actividad regrese a "Fase 1". Así lo confirmó Nicolás Russo.

La segunda ola de coronavirus está impactando fuerte en Argentina: este miércoles 6 de abril se confirmaron más de 20 mil casos positivos y es una cifra récord en el país. En ese sentido, el fútbol también se vio afectado, con brotes masivos, entre otros, en Racing, Independiente, Sarmiento y Gimnasia La Plata. Ante la preocupación del Gobierno Nacional -que en las próximas horas confirmará mayores medidas de restricción entre la Provincia de Buenos Aires y CABA-, la AFA determinó, en la última reunión de Comité Ejecutivo, que la actividad, tanto de Primera División como del Ascenso, regrese a Fase 1.

Aunque todavía no se hizo oficial y desde Viamonte solo hicieron público un comunicado en el que se insta a los clubes a ser más rigurosos con los protocolos ya aprobados, fue Nicolás Russo, presidente de Lanús y Secretario Ejecutivo de la Asociación, quien anticipó la decisión: "Estamos en un momento muy difícil. Volvemos a como estábamos el 10 de agosto. No podemos estar con un revólver detrás de cada club o de cada dirigente. Hay que tratar de no parar el fútbol de Primera División y las categorías de Ascenso. Estamos en un momento muy difícil. Cada uno desde su lugar tiene que aportar para generar las medidas".

¿Cuáles son, entonces, las restricciones? Cada futbolista deberá presentarse a entrenar y a jugar en medios particulares, partes de los entrenamientos volverán a ser por grupos separados, no habrá concentraciones, exceptuando aquellos equipos que deban viajar, y el uso de los vestuarios será limitado (por ejemplo, no podrán bañarse después de cada práctica o partido). Además, se buscará mantener las burbujas sanitarias, en un intento por evitar contacto con hinchas que suelen acercarse a los estadios o los centros de entrenamiento, y extremar la concientización sobre la higiene personal.