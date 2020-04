¡Furioso! Juanfer Quintero habló del "enojo" de Gallardo por hospedar a Villa en su casa

El colombiano reaccionó ante una información publicada por un medio argentino respecto a la situación de su compatriota de Boca.

Tras haber sido denunciado por hechos de violencia de género sobre su expareja Daniela Cortes, Sebastián Villa se había mudado temporalmente a la casa de su amigo Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el atacante de Boca tuvo que marcharse de la casa del hombre de River -que vive en el mismo country en un barrio contiguo- debido a la orden de restricción que le impuso un juez de Buenos Aires.

Después de que Villa pasara la noche en lo de su compatriota, el diario deportivo Olé informó en su cuenta de Instagram que esta situación "desató el enojo de Gallardo y a Juanfer le aconsejaron desde la dirigencia de River que no se involucrara y se desligara de un lío semejante". Publicación que el propio número 10 del Millonario no dejó pasar y decidió salir a desmentir.

"Nadie se enojó con nadie!! O no se dan cuenta que no puede estar cerca a su casa? ES QUE NO SE CANSAN DE HABLAR TANTA COSA FALSA ? De sacar tantas estupideces? el tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas ahora lo humano es lo humano ... diferencien eso! Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar ... abrazo", escribió el colombiano.