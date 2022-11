Fuera de juego: ¿Qué es y cómo funciona?

Es uno de los principios fundamentales del juego, pero la ley del fuera de juego continúa creando controversia

Parece bastante simple en teoría, pero pocas reglas en el fútbol causan más discusión y controversia que la ley del fuera de juego.

Sin ir más lejos la final de la FA Cup 2016/17 se vio envuelta en la polémica a causa del gol de Alexis Sánchez que ponía en ventaja al Arsenal sobre el Chelsea en una jugada con la que los Blues no quedaron satisfechos con la decisión arbitral.

En esa ocasión, Alexis anotó entrando en el área a pesar de la cercana presencia de Aaron Ramsey, que se encontraba en posición de fuera de juego. Debido a que Ramsey no intervino en la jugada, el gol subió al marcador.

Ese tanto solo es un ejemplo de cómo esta regla ha estado bajo escrutinio constante, ¿pero qué dicen las reglas del juego sobre esta ley? Goal recoge en este artículo cómo son exactamente las normas del fuera de juego.

¿QUÉ ES LA REGLA DE FUERA DE JUEGO?

Estás en fuera de juego cuando, estando en la mitad del campo de tu oponente, cualquier parte de tu cabeza, cuerpo o piernas está más cerca de la línea de gol que el balón y el penúltimo de los oponentes.

Uno de esos dos oponentes siempre suele ser el portero, por lo que normalmente si el balón o un jugador de campo no está entre usted y la línea de gol, estará en fuera de juego. No estarás en fuera de juego si estás a la altura del penúltimo oponente (o ambos).

No es infracción simplemente estar en posición de fuera de juego, sin embargo el árbitro puede señalar infracción si así lo interpreta.

Estar en fuera de juego puede convertirse en infracción por una serie de razones diferentes, y aquí es donde aparece la confusión y la controversia.

La primera, y más común y obvia, es cuando recibes y juegas el balón estando en una posición de fuera de juego al recibir la posesión de un compañero de equipo. Eso se llama interferir en el juego.

El fuera de juego también puede convertirse en infracción, sin embargo, cuando interfieres con un oponente. Puedes hacerlo de cuatro maneras:

Evitando que un oponente juegue o sea capaz de jugar el balón obstruyendo su línea de visión

Encarando a un oponente por la pelota

Intentando claramente jugar el balón cuando esto afecta a un oponente

Haciendo una acción obvia que impacta la capacidad de un oponente para jugar la pelota

Por último, también estás en fuera de juego si estando en dicha posición, un compañero juega el balón y rebota en un oponente o el poste o el larguero de la portería y la posesión te llega a ti.

¿CUÁNDO EL FUERA DE JUEGO NO ES INFRACCIÓN?

Como se ha mencionado, puedes estar en posición de fuera de juego y no estar cometiendo una infracción si no estás interfiriendo con el juego, con un oponente o tratas de ganar ventaja en un rebote o parada del guardameta.

Tampoco hay infracción si estás en posición de fuera de juego y recibes el balón cuando un oponente la ha jugado deliberadamente, o si recibes la pelota directamente desde el saque de puerta, saque de esquina o saque de banda.

Tampoco cometerás fuera de juego si estás en tu propia mitad del campo cuando se juega la pelota -incluso si ya has llegado a la mitad del campo del oponente en el momento en que la recibes- tampoco sería infracción.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES TRAS UNA INFRACCIÓN DE FUERA DE JUEGO?

Cuando se produce una infracción de fuera de juego, el equipo defensor recibe un tiro libre indirecto. Se saca desde la posición en la que el jugador que incurrió en fuera de juego disputó el balón, interfirió con el juego u oponente o ganó una ventaja.

Los jugadores no son castigados con tarjetas o cualquier otra sanción disciplinaria por infracciones de fuera de juego, no importa cuántos de ellos cometan.

ENTONCES, ¿CUÁL ES LA CONTROVERSIA?

A pesar de ser una de las reglas fundamentales del fútbol, ​​regularmente las resoluciones de fuera de juego están siempre en el centro del debate y controversia.

El problema es que ciertos aspectos de la norma no son blanco o negro, sino que implican un cierto grado de subjetividad. Si un jugador en posición de fuera de juego interfiere o no en una jugada, será cuestión del árbitro si pita infracción o no.

Como se ha mencionado antes, un ejemplo reciente de una acción así ocurrió en la final de la FA Cup de este año, cuando Alexis Sánchez golpeó la pelota detrás de la defensa (habilitado) y Aaron Ramsey, desde una posición de fuera de juego, se movió hacia el chileno para después retroceder y dejar a Alexis rematar.

El Chelsea podría argumentar que Ramsey había cometido una infracción de fuera de juego por "intentar con claridad jugar el balón cuando esto afecta a un oponente" en base a que él hizo un movimiento hacia la pelota que distrae a los defensas y el portero.

El árbitro puede contrarrestar, sin embargo, que mientras que Ramsey se había movido hacia el balón, sus acciones no habían tenido ninguna influencia en la capacidad de los jugadores del Chelsea para detener a Alexis y evitar que anotara, siendo solo culpa de los defensas haberse detenido sin esperar a que el árbitro pitara o no.

Ninguna de las respuestas es definitivamente correcta o incorrecta y para algunos, eso significa que la regla debe ser simplificada o ser más clara. "La regla del fuera de juego es una locura", dijo Gary Cahill tras el partido.

Sin embargo, en un futuro cercano, no parece que vaya a haber cambios, y en septiembre la norma seguirá siendo de la misma manera que hasta ahora.