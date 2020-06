Fuentes cree que regresos de Goransch y Reyes terminaron por echarlo del América

El defensor mexicano aseguró no conocer los motivos por los que no siguió en las Águilas.

La primer baja oficial del América para el Apertura 2020 fue Luis Fuentes. Las Águilas no pudieron llegar a un acuerdo con Tijuana y el futbolista tuvo que volver a la Frontera, sin saber cuál será su futuro y si entrará en planes del próximo técnico.

La exigencia que provoca llegar a uno de los clubes más grandes de es mucha y, si no demuestras tu calidad, la presión llega por sí sola. Por ello, Fuentes tuvo que marcharse para darle lugar a nuevos jugadores.

"El paso por América fue corto pero lo disfrute al máximo, fueron momentos muy bonitos y la verdad es que desconozco los motivos por los cuales no se llegó a un arreglo, se pueden suponer muchas cosas, entre ellas que obviamente el regreso de jugadores como Luis Reyes y Adrián Goransch no me ayudó en mi situación", sentenció Fuentes para ESPN.

A pesar de ser una petición especial por parte de Miguel Herrera, Fuentes no logró demostrar su calidad para afianzarse de la lateral y poder continuar en las Águilas. "La verdad me hubiera gustado estar más tiempo en el equipo, estar mucho tiempo ahí, lamentablemente por el tema de la pandemia no pudo ser posible, no pude disfrutar al menos de un semestre estando con el equipo retribuyendo la confianza que me dio Miguel (Herrera) y los compañeros que me arroparon bastante bien", añadió.