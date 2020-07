Fredy Vega: “No sé si hay algún dirigente que pensara que con lo de FIFA se iba a subsanar todo”

El directivo de FAS habló sobre el dinero que la Primera División se ha negado a tomar por parte de la FESFUT.

La Primera División definirá, en los próximos días, si se realizará el torneo Apertura 2020. Un tema que está sobre la mesa es el medio millón de dólares que les ofreció la FESFUT, los cuales provienen de FIFA para reactivar el fútbol en el segundo semestre de este año.

Fredy Vega, uno de los históricos directivos del fútbol salvadoreño y gerente de FAS, dio su opinión sobre este tema: “En redes he visto que no alcanza el dinero, y es que nadie dijo que FIFA iba a solventar tres meses de pago. No sé si hay algún dirigente que pensara que con lo de FIFA se iba a subsanar todo. Es una ayuda nada más”.

“Tenemos que hablar con la federación, dirigencias, árbitros, jugadores, y luego hablar con la prensa. Aceptar que habrá contratos diferenciados. ¿Si en Europa lo han hecho, por qué nosotros no? No hemos hablado de porcentajes de reducción”, agregó Vega en el programa Los Provocadores.