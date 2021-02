Freddy Rincón volvió a cargar con todo contra James Rodríguez

Freddy Rincón fue parte de la primera generación dorada de la Selección Colombia que emocionó al país con sus triunfos y logros a nivel internacional, algo que le ha valido la simpatía de la hinchada que le reconoce como ídolo histórico.

El Coloso de Buenaventura también se ha convertido en uno de los mayores detractores de James Rodríguez, tras reaccionar hace un tiempo a algunas declaraciones del jugador del Everton en la que criticó a Rincón y sus compañeros de época.

Ahora ha vuelto a cargar contra James al decir en entrevista con Pulso Sports de Perú:

A lo anterior también agregó:

"Yo no tengo nada que conversar con James, primero porque no lo conozco, no soy amigo de él y él tiene su concepto de una forma diferente a la mía. Desde que llamó a un influenciador para que le hiciera una entrevista, ya me pareció algo como sin pies ni cabeza y cuando le preguntaron que quién era el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, él dijo que él. Yo respeto el ego de cada uno, si él cree eso, se le respeta. Pero después en una pregunta sobre todos los jugadores de Colombia, me di cuenta que quería pordebajearme. Cuando le preguntaron por mí, él contestó: "Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros"... eso me pareció pesado"