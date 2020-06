Freddy Rincón: "No he dirigido en Colombia porque yo hablo de frente"

El ex futbolista colombiano muestra su fuerte personalidad, la cual para él le juega en contra para que lo llamen desde su país para ser primer entrenador.

En su carrera de casi 15 años como entrenador, Freddy Rincón todavía no tomó un cargo como técnico principal de un equipo de Primera A , ya que lo hizo en distintos clubes de pero en las categorías inferiores.

Su paso más reciente que lo relacionó a una máxima división de fútbol fue su experiencia como asistente de Jorge Luis Pinto en , en 2019, aunque tiene esa deuda de poder tomar el mando de un plantel como DT, mucho más en su natal.

Sin embargo, el nacido en Buenaventura tiene claro que su forma de ser y carácter lo alejan de esa posibilidad. "Creo que (no dirigí en el país) porque hablo de frente y eso a las personas les duele ; además, si yo tomaba un equipo, no iba a permitir que directivos se metieran en mi trabajo porque a la hora de que lo hagan y después vaya mal, el primero que se va es el técnico, y ellos no van a asumir culpas. Prefiero yo mismo tomar mi responsabilidad, y así hundirme o que las cosas salgan a flote", analizó El Coloso en Super Combo del Deporte en Cali.

También, Rincón hizo una valoración con cierta decepción sobre por qué no llegó a dirigir en un ex equipo suyo: : "Porque las palabras de las personas, hoy en día, pasan a segundo plano. Uno ya no puede confiar en las palabras de las personas porque ellas no las sustentan con la verdad, sino con enredar y hablar un poco de tonterías que al final ellos creen tener la razón, pero bueno... Uno se lleva la tranquilidad de que le mintieron una vez más".



Además, se mostró contrariado por el hecho de que nunca lo llamaron de Independiente Santa Fe. "Santa Fe es una cosa curiosa. Yo salí de allá y, al contrario de problemas, le dejé dinero. Alguna vez me nombraron el mejor jugador de Santa Fe en todos los tiempos y nunca me llamaron para nada. La verdad es que uno a veces no llega a entender las cosas, por qué el fútbol está así. Afortunadamente jugué fútbol, tengo un nombre, hice una carrera y una serie de cosas que no dependo del fútbol en este momento para vivir", sentenció.