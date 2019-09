Freddy Guarín fue descartado por el Flamengo

El internacional colombiano es agente libre y sigue sin resolver su futuro, la MLS parece ser su mejor opción.

Fredy Guarín está a la expectativa por conocer dónde continuará su exitosa carrera futbolística. Mientras sigue descansando en Medellín, compartiendo con su familia, las ofertas para hacerse a sus servicios no paran de llegar.

El nacido en Puerto Boyacá había sido ofrecido al Flamengo de , donde milita Orlando Berrío, para reemplazar a otro colombiano, Gustavo Cuéllar quien pasó al fútbol de Arabia el pasado mes, sin embargo, el equipo brasileño ha cerrado su libro de pases y ha descartado el fichaje del mediocampista de 33 años.

El vicepresidente del Flamengo ha sido claro al decir que el interés se había enfriado desde la semana pasada debido a la edad, el tiempo de para y el prolongado periodo de vacaciones en el que se encontraba Guarín.

En días recientes el nombre de Guarín también fue vinculado a , equipo del que se declaró hincha, pero su llegada no fue posible debido a que el equipo 'Embajador' no cuenta con cupos para inscribir jugadores. Otro de los clubes colombianos que estarían interesados en el ex- es el Independiente Medellín, así como el fútbol de la .

El mes de julio tomó fuerza la versión que indicaba el interés de David Beckham para tener no solo a Fredy Guarín, sino también a James Rodríguez en su naciente proyecto del Inter de Miami.