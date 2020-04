Franco Vázquez: "Es un orgullo el interés de Boca y River, pero quiero seguir un tiempo más en Europa"

En charla exclusiva con Goal, el Mudo reconoció que no piensa en volver ahora a Argentina. Eso sí, avisó que se retirará en Belgrano.

Entre los muchos nombres que aparecieron tanto en el radar de Boca como en el de River en el último tiempo, el de Franco Vázquez es uno que surgió en más de una ocasión en ambas veredas. Observado por Marcelo Gallardo desde hace tiempo, el Mudo también sonó fuerte para llegar al Xeneize a principios de 2019 y nuevamente en el último mercado de pases, cuando Juan Román Riquelme llegó a la dirigencia. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Goal, el mediocampista de les puso un freno a las expectativas de ambos clubes.

"Es un orgullo que clubes tan grandes como Boca y River se fijen en uno. Pero no creo que sea el momento de volver a , quiero quedarme un tiempo más en Europa", aseguró el Mudo, que de todos modos reconoció: "Me pone muy contento que un entrenador tan prestigioso como Gallardo hable bien de mí, o que me quiera llamar un jugador que hizo tanto como Riquelme".

A los que no les rompió la ilusión, sin embargo, fue a los hinchas de , el club en el que debutó como profesional y al que siempre prometió regresar: "Mi sueño es retirarme ahí, ya van a ser diez años desde que me fui. Ojalá pueda volver y jugar en el club mis últimos años como profesional. Hay un cariño recíproco con la gente".