Franco Carboni: el adolescente argentino a convertirse en el nuevo Zanetti del Inter

Cuando Argentina anunció su convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en marzo, se llevó muchas miradas. Junto a Lionel Messi, Paulo Dybala y Lautaro Martínez había una serie de nombres relativamente desconocidos, para los que sus primeras convocatorias internacionales llegaban antes de su debut profesional. No solo eso, sino que varios de esos talentos adolescentes ni siquiera nacieron en Argentina, y algunos, como el delantero del Manchester United Alejandro Garnacho , habían representado previamente a otros países a nivel juvenil.

Para el lateral del Inter, Franco Carboni, esta fue la primera vez que Argentina lo llamó, ya que anteriormente había jugado para Italia Sub-18. Pero después de haber sido sacado de Argentina casi de la noche a la mañana tres años antes, fue un sueño hecho realidad ser reconocido como un talento prestigioso por su tierra natal.

"Sabía que la selección me seguía aquí en el Inter", cuenta a GOAL el joven de 19 años en una entrevista exclusiva. “Cuando llegó la llamada, me dio un orgullo y una emoción inmensa. Fue una experiencia muy bonita".

“Agradezco a Italia la oportunidad que me dio en unos amistosos juveniles. Fueron experiencias muy importantes para mí. Pero cuando llegó la llamada de Argentina, no tuve dudas. Es mi país y era mi sueño jugar en la selección".

"¿Entrenar con Messi? Realmente hizo realidad mis sueños. Algo que soñaba de niño y que viví en ese momento. Entrenar con él, hacer posesión de balón, pero también comer en la mesa con él... Cosas increíbles y sensaciones difíciles de explicar".

Nacido en Buenos Aires, la primera experiencia de Carboni fue en las inferiores de Lanús, pero se vio obligado a dejar su tierra natal a los 16 años luego de que su padre, Ezequiel, aceptara el cargo de coordinador juvenil en Catania.

"Hace tres años, cuando nos mudamos a Italia de la noche a la mañana, tuve que decirle a él y a mi familia que nos íbamos de Argentina". Ezequiel, excentrocampista de Lanús y Catania, entre otros, recuerda a GOAL. "Sé cuánto sufrió al dejar a sus amigos, familia, club y muchas otras cosas para mudarse a un país del que no sabía nada, desde el idioma hasta el fútbol".

Tanto Franco como su hermano menor, Valentin, se inscribieron en la academia de Catania a su llegada, pero pasaron solo cinco meses con el club antes de que los equipos más grandes de toda Europa comenzaran a fijarse en ellos.

Con un pie izquierdo bien educado, un físico que le permite vencer a los rivales tanto a través de la velocidad como de la fuerza, y con una excelente capacidad para tomar decisiones, el talento de Carboni era claro, y ahora que los clubes comprenden la importancia de los laterales en el juego moderno, es no es de extrañar que pronto se convirtió en pan caliente.

Liverpool y Juventus mostraron interés en ficharlo, pero fue Inter quien ganó la carrera, ya que los nerazzurri también trajeron a Valentin a Milán para unirse a su hermano. "Hubo propuestas de diferentes clubes, pero siempre quise jugar aquí", dice Franco. "El proyecto que el club le presentó a mi familia fue muy bueno y elegimos venir al Inter. ¡Gracias a Dios resultó ser la elección correcta!".

Carboni ha brillado desde que llegó a los nerazzurri jugando en diferentes posiciones por la banda izquierda. Inicialmente delantero cuando comenzó su carrera futbolística, ha ido retrocediendo lentamente y ahora se siente más cómodo jugando como lateral ofensivo.

Se ha convertido en un miembro clave del equipo Primavera de Inter (Sub-19), dirigido por el exdefensor Cristian Chivu, brindando siete asistencias en el transcurso de la campaña 2021-22 mientras llama la atención de Simone Inzaghi.

Ha sido nombrado en el banquillo del primer equipo en cinco ocasiones en el transcurso de la campaña actual, aunque su primer contacto con el fútbol profesional en realidad llegó con el equipo ganador del título de Antonio Conte en 2020, para quien fue suplente dos veces en las primeras semanas de la temporada de la Serie A.

"Doy gracias a Conte", dice Carboni. “Entrené con él durante cuatro o cinco meses con el primer equipo y me puso en el banquillo por primera vez en la Serie A. Fue una experiencia muy bonita y le agradezco la oportunidad que me dio. Inzaghi también me ha puesto en el banquillo, incluso en la Champions. Me dio una experiencia maravillosa y también se lo agradezco".

La idea de un lateral argentino deambulando por la banda con la camiseta nerazzurri en San Siro trae, para los fanáticos de Inter, instantáneamente recuerdos de Javier Zanetti, y el cinco veces campeón italiano ya le ha ofrecido consejos a Carboni en su calidad de vicepresidente del club.

"¿Mis modelos a seguir? En el Inter, siempre es Zanetti, aunque él jugara por la derecha y yo por la izquierda", dice Carboni. “Para mí es uno de los mejores de la historia en ese rol y es realmente un placer hablar con él. Siempre es muy amable conmigo, es una gran persona. En el Inter de hoy, me gusta mucho [Ivan] Perisic. Jugando en el mismo rol que él, siempre lo observo. Intento aprender de él porque, para mí, es muy fuerte".

El artículo sigue a continuación

Si bien el progreso de Carboni es alentador, el problema de los jugadores jóvenes que irrumpen en los primeros equipos de la Serie A es uno que no va a desaparecer: de los 15 jugadores más jóvenes en aparecer en las ligas 'Big Five' de Europa esta temporada, solo uno, el compañero de convocatoria de Carboni en Argentina, Luka Romero de Lazio, juega en la Serie A, mientras que solo un jugador italiano menor de 18 años ha jugado en el competición esta temporada: el defensa del Atalanta Giorgio Scalvini.

El camino para jugar fútbol profesional regular para Carboni no está claro, lo que significa que un posible movimiento de préstamo podría estar en juego en el verano de 2022 después de que recientemente extendió su contrato con el club hasta 2025.

“Ahora mismo estoy pensando en terminar bien la temporada con el Primavera”, insiste. "Tenemos un partido importante, como los play-offs, que queremos ganar. Luego, al final de la temporada, evaluaremos con mi agente y el Inter la mejor opción para mí".