Francisco Galera en Goal: "Es un disparate que digan que desestabilizamos al Betis"

El hijo del ex presidente, Hugo Galera, forma parte de la iniciativa opositora "Es posible otro Betis" que será clave en la Junta del próximo lunes.

Se acerca el día de la Junta de Accionistas del Real y se siguen precipitando las declaraciones y los acontecimientos. Las lanzas vuelan de un lado para el otro y parece no haber tregua en ese setido. Francisco Galera, hijo del ex presidente del Real Betis Hugo Galera, sabe en las aguas en las que se mueve. Fue testigo en primera línea de la larga pelea que mantuvo su padre con Manuel Ruiz de Lopera y ahora es uno de los representantes de la plataforma alternativa a la dirección de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, “Es posible otro Betis”. En la entrevista que ha mantenido con Goal denuncia que “no hay igualdad de oportunidades cuando se utilizan los medios del club”.

Decía un consejero del Betis, Manuel Morales, que el Betis está ‘esbaratao’.

"En la época de Lopera ocurría lo que ahora, consejeros con buena voluntad pero sin trascendencia. Lo que ocurre hoy es lo que decida Ángel y Jose Miguel. Un Betis gestionado por el marketing y la publicidad que va tapando lo malos resultados y se va gestionando una voluntad de dos personas que son los verdaderos dueños de la entidad".

¿Está madura, esta oposición? Da una sensación de improvisación.

!Yo no tengo claro quién es la oposición. Tal vez la oposición sea quienes están en el poder. Nosotros defendemos un Betis muy amplio, a lo ancho, plural y que sea más Betis. Un Betis de los béticos. Lo que este proyecto promulgó a los cuatro vientos en aquella Junta de septiembre de 2015 donde salen elegidos. Saliendo elegidos con nuestros votos. Apoyamos esta candidatura no conociendo el proyecto porque no sabíamos nada, solo promesas por cumplir, pero sí íbamos contra un régimen anterior que duró muchos años, con connotaciones similares a las que yo estoy advirtiendo ahora. Son dos personas las que gobiernan. En la época de Lopera existía un personaje como Iván Larriba que cualquier análisis de la situación que hacías él la convertía para que todos creyeran que eras enemigo del Betis y se producía la confusión con el poder: quien está contra mí está contra el Betis. Y a la gente le daba miedo eso. Para mí ese es el fundamento de la falta de competitividad y de la falta de avance de una institución con un poder de marca espectacular para que no pueda avanzar. El manquepierda no es la indolencia, pase lo que pase acepto el discurso; es culpa de los árbitros, la mala suerte y tal, pues no. Habrá cosas que han hecho bien, yo no lo critico todo. Pero por ejemplo, la proyección meteórica de los ingresos por televisión, ¿eso qué es? ¿Que alguien en la entidad ha hecho gestiones fabulosas o es una cuestión global de la liga? Pues con esa gestión se puede crear un proyecto económico y deportivo que garantice la viabilidad. Porque una entidad de 100 años debe tener una sostenibilidad de 100 más…".

Perdone que le interrumpe, pero creo que el bético lo que quiere es que le hablen de ganar, no de cómo es el Betis o qué significa el Betis.

"A eso voy. Cuando un partido es malo, es malo, y lo normal es que todos digan que es malo. Porque la dirección deportiva no lleva el tono adecuado, porque no se preparan los partidos, porque ves desidia y desánimo y no hay continuidad en el campo, etc. Eso hay que criticarlo. Y eso es producto de una maquinaria que no está bien engrasada. El proyecto de ABA, en cinco años, ¿cuántos directores deportivos? ¿Cuántos entrenadores? ¿Cuántos jugadores? Empezando por Van Der Vaart. Eso no parece un proyecto consistente. Yo lo que digo es que cuando las cosas salen mal hay que decir que están mal, eso nos obliga a mejorar. La crítica exterior te hace mejorar".

Usted dice que siempre ha hablado en un tono conciliador. ¿Por qué por ejemplo un capitán y accionista como Joaquín habla de que es una desestabilización?

"Yo tengo un tono conciliador porque soy tremendamente práctico. Entiendo como funciona una sociedad de capital y por eso todos los que tienen una participación relevante deberían estar involucrados o tener información y sentirse cómodos con la gestión de la compañía. Nuestra participación es relevante y hace más de 15 días pedí información y solo he recibido un email de que se está revisando. Me encuentro a oscuras. Soy conciliador porque me gustaría hacer algo más amplio. A partir de ahí voy a ser crítico con la gestión".

Pero claro, dentro de ese tono conciliador, en el supuesto de ganar la Junta, ¿se extendería esa mano a Ángel Haro para que siguiera en el consejo de administración?

"Vamos a explicar en qué consiste la Junta. Yo cuando me he referido que venimos de una etapa del club donde se manipulan datos y se utilizan los medios del club para confundir a la gente, tienes que pensar que los béticos quieren tanto a su equipo que cualquier cosa que suene a Betis te la compran. Están dispuesto a apoyarla y no les da tiempo a analizarla. Y si la información procede del club tiene mayor aceptación que si procede de fuera. ¡Desestabilización! Qué disparate que se pueda desestabilizar porque alguien diga… Nadie ha convocado una Junta General. “Me convocan una Junta cada dos por tres”. ¿Quién ha convocado una Junta General? La Junta es la anual, es donde los béticos tienen que expresarse al año. Ni siquiera hemos presentado un complemento al orden del día para incorporar el cese de todos los consejeros o para incorporar otros puntos en el orden del día. No se ha producido nada que pueda desestabilizar. Además, me resulta extraño que gente que trabaja para la entidad se pronuncie sobre una mera cuestión de los accionistas. Somos propietarios, todos, el que tiene una o el que tiene muchas acciones. Esas expresiones de “no es el momento”, “eso desestabiliza”, eso hace que el club no crezca nunca, porque la gente tiene miedo a expresarse. Te puede situar enfrente del Betis, te puede situar enfrente de leyendas del club como Joaquín. Es que es tremendo que por expresar tu opinión de cómo se han gestionado las cosas el año anterior… es que si no hay un ejercicio de crítica es un error. Cuando un accionista critica es autocrítica, así lo veo yo. Es un ejercicio de responsabilidad y nos viene bien a todos. No desequilibra en absoluto y menos a profesionales. Hablar del Betis y hablar del Covid a la vez, y la situación que están pasando algunas familias… La realidad es que los ingresos principales, los televisivos, están garantizados".

¿Se le ofrecía a usted un puesto en el consejo? Porque no es lo mismo ofrecer que querer entrar.

"Yo no quería entrar. Querer entrar, hay algunos que lo que quieren es quedarse. En junio, la gente estaba aburrida, si hoy votaran los 50.000 abonados sería mayoritario el rechazo a este proyecto y a la gestión del año anterior. Nadie está diciendo que las personas sean malas. Entiendo que las cosas no van bien, si eso lo combinas con los cambios en la dirección deportiva, con el único destello cuando aparece Serra Ferrer, de repente se prescinde de él, y volvemos a la senda de la falta de identidad, la falta de continuidad y la falta de compromiso. Que a veces no debe ser solo responsabilidad de los futbolistas".

¿Le sorprende el tuit del consejero José María Pagola, afirmando que habría que hablar de deuda neta?

"¿Y el señor Pagola aclara cuál es la deuda neta? ¿Cuál es el mensaje para los béticos? Ha dicho deuda el señor Caro Ledesma, cámbielo a pasivo a corto. Es decir, en este periodo hay que hacer frente a 127 millones de euros. ¿Tenemos recursos para afrontar eso? Yo no lo sé, he pedido información y no me la han dado. Lo he pedido en nombre de bastante capital, que no estaba obligado. Fondo de maniobra enormemente negativo, de esta forma tienes que acudir a fondos de inversión con un alto servicio de la deuda. De lo que se trata es que la estructura financiera de la deuda no es la correcta, las inversiones a largo plazo en parte están financiadas a corto y te tienen en esta situación. A día de hoy las cuentas dicen que estamos en una situación comprometida. Me gustaría que todos se informasen porque lo que se va a decidir en la junta no es si yo entro, este entra o el otro entra, lo que se va a decidir si la gestión ha sido buena, y lo que se intenta es señalar a personas que desestabilizan precisamente para que no hablemos de lo relevante, si el proyecto merece la aprobación o no. Y solicitamos un cambio de rumbo.

¿Se están comprando acciones en estos momentos?

"Hay mucha gente a la que están llamando para comprar, esa es la verdad. Eso lo veremos en un futuro, en el libro registro de accionista quienes compran en este último tiempo. Yo no he comprado en estos momentos porque no queremos ganar a base de talonario una Junta donde queremos que se expresen libremente. Creo que los béticos no se dan cuenta pero se utilizan recursos de la entidad en beneficio de la opinión de algunos accionistas o del consejo de administración. Será legal, posiblemente, pero nada más convocar la Junta, a continuación, en sus medios, se publicita o se llama a accionista para que otorguen, si lo estiman oportuno, la representación a favor del presidente del consejo. No hay igualdad de oportunidades".

Dice que siempre ha peleado por un Betis de los béticos. Y es lo que siempre se ha proclamado desde el proyecto de ABA. ¿Qué opinión tiene ahora mismo de esta situación?

"Después de algunas manifestaciones de personas que defienden lo mismo que yo, los que han salido a oponerse rápidamente a esta corriente se refieren como que si nos hubieran permitido la compra de acciones hace varios años. ¡Nos han permitido! Esto estaba controlado desde el principio. Yo represento a un grupo que no estaba a favor del pacto aquel y del proyecto posterior de ampliación de capital. Hoy he leído unas declaraciones de Ángel Haro refiriendo que aquel era el proyecto del Betis de los Béticos y que probablemente los intereses que yo represento precisamente fueron en contra de esa intención. No es cierto, no éramos parte de ese proyecto. Ese proyecto fue un artificio o una idea de un grupo de señores entre los que se encontraban Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que decían que esa era la forma de llegar al Betis de los béticos. A nosotros no nos lo parecía. Precisamente, ese proyecto lo que sirvió fue para que algunos acumuláramos más acciones. Unos con el control, sentados en una mesa y decidiendo, viendo quién llegaba a hacer peticiones en un primer proceso, en una segunda fase, en una tercera, etc. Viendo las peticiones podían decidir si metían o no metían a otros compradores para equilibrar fuerzas o tener previamente pactado, o no, el acceso al capital de cualquiera. Nosotros intervinimos, a petición de Adolfo Cuéllar y de la propia entidad, en la cuarta fase, esa es la verdad. Pero en un proceso que no me pareció trasparente. No había garantías en ninguna forma de que acudiéramos en igualdad de condiciones porque había alguien que veía las solicitudes que se producían y en cualquier momento podía introducir otras solicitudes. El pacto fue el acceso al control del reparto accionarial, que no al Betis de los béticos. Yo lo digo ahora, una ampliación de capital es el fin del Betis de los béticos y sería un segundo acto después de aquel primero que dio lugar a un reparto controlado de las acciones".

De todo lo que se dice o lo que se hace. De todo el barro que rodea al proceso de la junta. ¿Hay algo que le ha sorprendido?

"En esas mismas declaraciones que he visto de Haro, se refiere al sentido de nuestro voto o de mi voto en una Junta determinada. Manejamos los datos de la entidad de forma pública porque tenemos acceso a ellos y los demás no lo tenemos para tergiversar las cosas. Por ejemplo, votamos en contra del orden del punto del día, eso lo ha dicho Ángel Haro sin mi autorización. Siempre he pedido el derecho al voto de todos los puntos sin necesidad de agrupar acciones. Hay medios para que las Juntas se celebren online. Qué es lo que ocurre, que eso no interesa, porque el accionista minoritario que tiene una o dos acciones se parece más al abonado, y el abonado hoy no está satisfecho. El accionista minoritario, que es abonado, puede pensar lo mismo y ese voto no se controla. Se revela que yo voto en contra de que se puedan presentar béticos con cinco acciones y te doy la explicación de que todavía menos. Voy en contra de los accionistas minoritarios o está manipulada la información. Pero lo relevante es que quien da la información de mi voto es el presidente del Betis, ¿conozco yo el voto de todos los demás? Mi propuesta es que todos voten. Yo no me negaba a que los accionistas fueran a la Junta con cinco acciones. Yo lo que digo es que eso es una paparrucha para hacer parecer que el Betis es de los béticos. Otra revelación en ese sentido es que ha salido publicado que el martes, cuando se terminaba el plazo, se ha presentado una solicitud en el club para pedir una representación proporcional, y además se malinterpreta para intentar frenar el disparate de agrupaciones que se están produciendo. A favor de Serra Ferrer ya van más de 600 agrupaciones, 600 accionistas minoritarios, ese era el fin de PNB. Y sin medios oficiales. Lo que se presenta solo es una opción legal dentro del plazo que vence cinco días antes de la Junta y los accionistas que tenga la posibilidad de pedirlo solicitan el derecho a reservarse la posibilidad de solicitar la representación proporcional. En función de cómo vaya la Junta y si hay circunstancias en las que no dimite y le van a aprobar las cuentas y demás, y nos vemos que no vamos a tener la información que queremos, pues en el último segundo, viendo cómo vayan las cosas, puedo decidir o no ejercitar ese derecho".

Se le acusa a EPOB que no lleva un proyecto. ¿Me podría explicar cuál es el proyecto?

"El proyecto es el siguiente. Hemos ofrecido a todos los accionistas que representan participaciones representativas, a los minoritarios, a las peñas béticas, a los abonados, incluso a Ángel Haro y Catalán que conformemos un proyecto nuevo que integre al Betis de verdad, donde no tenemos que tener ninguno el control y estén representado los paquetes importantes para que no puedan ver peligrar su participación y tener el derecho a controlar y fiscalizar. Es que están sucediendo cosas intolerables. Un simple derecho ejercido, en nada está publicado en los medios de cominucación. Es de una inmoralidad manifiesta y me recuerda a tiempos pasados. Esto es un auténtico cortijo. Son cosas terribles. Esto no se puede tolerar. Y ya nos levantamos en su día y si sigue igual lo tendremos que hacer de nuevo. Hemos pedido que todos nos veamos reflejados y que nadie pueda hacer disparates. Objetivo número uno: el Betis tiene 100 años pues que dure otros 100, con sistemas rigurosos de control para que a nadie se le ocurra fichar a este jugador porque he soñado con este jugador, eso no".

¿Cómo van las cábalas?

"Puede que haya gente en mi entorno que esté echando cuentas. Yo hasta hace pocos días no sabía las acciones que representaba. No echo cuentas, creo que estarán las fuerzas muy equilibradas. Y creo que las fuerzas estaban muy desequilibradas por una voluntad popular manifiesta en contra de la gestión, y se están equilibrando por el uso de los medios oficiales para rescatar esas representaciones en favor del presidente. También porque es muy fácil llamar a todos, yo no estoy llamando a nadie. Y otra cosa, ¿por qué las preguntas me las hacen a mí? Esta es la Junta General de accionistas, nadie desestabiliza. La desestabilización viene del resultado. Además, un futbolista desestabilizarse con lo que opine alguien de la gestión económica es una barbaridad. Es perverso y es acorralar a las personas que no opinan de la misma forma".

Si llegado el momento le dicen: Francisco, creemos que eres el hombre adecuado para ser presidente. ¿Qué diría?

"Ser presidente del Betis es una cosa preciosa, fabulosa, una distinción espectacular, representar a muchísimas personas que se identifican con el Betis. Todo depende del proyecto de vida de cada uno. Creo que hay que tener las cosas ordenadas y resueltas para dedicarle el tiempo que requiere, no para hacer cochambres. Para cumplir con una agenda de representación importante. A mí me gusta muchísimo pero no lo deseo ni quiero serlo, porque sé lo que implica y tengo muchas obligaciones que me impiden dedicarle ese tiempo. El tiempo de un consejero es muy relativo, tampoco quiero ser consejero, me están forzando y además me lo pedían desde el club".

En ese sentido, ¿no es contradictorio querer cambiar las cosas y no formar parte del cambio?

"Es muy fácil. Yo esa estructura lo que quiero es compartirla, no la voy a imponer. Lo que quiero es que en un grupo de accionistas que son 20 o 30, que representan un 4,5%, que digan ellos si les parece bien que puedan participar. “Oye mira en mi grupo hay gente valiosa, participación representativa, adelante; Ángel Haro, adelante; José Miguel López, adelante…”. Vamos a hacer algo con los accionistas minoritarios, con abonados, con las peñas… y un consejo donde todo el mundo se encuentre cómodo. Y te lo vuelvo a repetir, con una estructura y un aparato profesional de verdad, un consejo de administración se lleva cómodamente. El problema es cuando el consejo quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro".

Volvemos al caso de que ganen. ¿Quién será el presidente?

"El que decida el consejo de administración, porque al presidente lo elige el consejo de administración. Si yo no sé lo que va a hacer el presidente actual porque no hemos metido ningún punto del orden del día nuevo, ningún complemento, para no desestabilizar. Pues si no lo hemos hecho, habrá que saber lo que va a hacer el presidente. ¿Va a dimitir? Si no dimite para qué presentar un presidente. Además es que no se eligen presidentes en las Juntas".

Es que parece que EPOB lo recurre todo a Serra Ferrer.

"Serra Ferrer es una propuesta de más de 600 accionista. Imagina que 700 u 800 están de acuerdo con esta propuesta. Consideran que puede contribuir a resolver la situación deportiva. Y además, como forma parte de esta idea, está de acuerdo en hacer un Betis plural, tiene un porcentaje accionarial. Y ya habéis visto el respaldo que tiene. Es que dicen: “el oportunismo con Serra Ferrer”. Pero bueno, si fue Serra quien mantuvo en pie este consejo. En su día recurrieron a él. No trae Serra Ferrer voluntad de crear ningún conflicto, trae voluntad de ayudar. Es una iniciativa inclusiva y no excluyente".

Ya por último. ¿Es compatible Serra con Cordón o con Pellegrini?

"Desde el primer empleado de la entidad hasta el último, desde el primer profesional hasta el último de la entidad, es totalmente compatible no solo con Serra sino con cualquier persona que entran o que puedan entrar en una posible alternativa conformada por todas las sensibilidades. El único que tiene que tener miedo es aquel que no funcione y no haga su trabajo, todo los que se sienten seguros no tienen que preocuparse de nada. Lo que se tienen que preocupar es de lo que viene el año que viene, que hay una reducción de costes salariales de cerca de 20 millones, y yo no conozco el desglose. No sé si es una reducción de plantilla, si es de salario… El presupuesto plantea una reducción del coste salarial, ¿se puede soportar toda esa estructura cuando se reducen los ingresos? Habrá que ajustarla a las condiciones. Eso quien lo tiene que explicar es el consejo actual. Si participase en algo nuevo comprobaría lo que hay. Yo no tengo miedo, el Betis es una potencia y sé que con los recursos televisivos y la potencia de marca seguro que se puede enderezar la marcha. Lo que pasa es que hay que abrir los cajones y ver todo. Tengo que ver si hay para pagar, cómo es la estructura financiera, el desglose de la deuda financiera… hablo no sabiéndolo porque no tengo esa información".