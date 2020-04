Francisco ‘Chiqui’ Arce y seis frases para conocerlo mejor

El DT paraguayo aprovecha las entrevistas en cuarentena para hablar de todo y dar un repaso a su carrera.

Como jugador pateaba tiros libres como pocos y los hacía en poderosos equipos brasileños. Jugó mundiales y fue campeón de la Libertadores. Entrenando, estuvo dos veces al frente de la Selección de y sacó campeón a Cerro Porteño y Olimpia, los dos grandes del fútbol guaraní.

Francisco ‘Chiqui’ Arce es un referente del fútbol paraguayo, en la actualidad. Hace poco habló para la AM1120 y dejó varias frases interesantes.

Mientras muchos aprovechan la cuarentena para exhibir sus pequeños museos futboleros, el ‘Chiqui’ se instala en la otra vereda:

1-. “Nunca fui de cambiar camisetas”.

OTRAS FRASES DE ARCE

2-. “Iba a ser jugador de Sol de América en el 88, pero no se pusieron de acuerdo y terminé alejándome para luego sumarme a Cerro Porteño, donde debuté en 1990, un día antes de mi cumpleaños".

3-. "Disfruté mucho mi carrera como futbolista, jugando aquí o en el ”.

4-. “Los dos partidos de la , con el Gremio en 1995 (vs. ) y en el 1999 con Palmeiras (vs. ) teníamos más chances de ganar, pero increíblemente terminamos perdiendo esos partidos".

5-. "Cuando yo llegué a Brasil no me conocía nadie y los brasileños, para burlarse, me comparaban con un producto falsificado de Paraguay”.

6-. "La gran influencia de mi manera de dirigir, en cosas de campo, se lo debo a Paulo César Carpegiani, más allá de lo que la gente piensa que se debe a Luis Felipe Scolari".