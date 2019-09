Griezmann, gafado con los penaltis: ¿volverá a culpar a su mujer?

El delantero de Francia y del Barcelona volvió a fallar desde los doce pasos. ¿Cuál será su justificación esta vez?

Antoine Griezmann lo ha vuelto a hacer. Hace tres días, goleaba 4-1 a Albania por la fase de clasificación para la del año que viene, y el delantero del fallaba un penalti. Este martes, El Principito continuó con su particular gafe desde los doce pasos. Ahora el rival era Andorra.

La vigente campeona del mundo está dando otro paso hacia adelante frente a una selección que no está pudiendo soportar la agresividad de los locales, la todopoderosa escuadra gala. Sin embargo, Griezmann sigue sin poder marcar en esta doble fecha FIFA y habrá que ver qué 'excusa' pone para explicar su penalti fallado frente a Andorra.

Cabe señalar que, después del encuentro contra Albiania, el ex jugador del intentaba explicar por qué no pudo anotar desde los doce pasos, y su justificación recorrió el mundo. "No sé, como he dicho antes, he fallado el penalti porque mi mujer no vio el partido. Estaba en buena dinámica, pero no se puede marcar siempre. Está mal, tendré que trabajar para mejorarlo", comentaba para la televisión.

La razón más extraña por la que GRIEZMANN falló el penalti en el Francia - Albania ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/vAZ28ZY3Gz — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 8, 2019

Antoine Griezmann y su pareja desde hace años, Erika Choperena, se casaron en mayo de 2017 en el Palacio de Galiana de Toledo, una ceremonia que consolidó años de relación. Erika conquistó el corazón del francés y es la madre de los dos hijos del matrimonio, Mia y Amaro. ¿Se animará Griezmann a culparla nuevamente?