Formación de River vs. Racing de Córdoba, por la Copa Argentina: convocados, posible once y suplentes

El Millonario no quiere sorpresas en el certamen federal y Demichelis solo le dará descanso a algunos de los referentes.

River inicia su excursión por la Copa Argentina, el certamen que supo ganar en tres ocasiones, la última en 2019. Como siempre, los 32avos de final serán ante un equipo que se encuentra en el ascenso, pero la idea es no pasar sobresaltos y verse sorprendido por subestimar al rival.

En este caso, el sorteo de la edición 2023 determinó que su primer oponente sea Racing de Córdoba, actualmente en la Primera Nacional, habiendo ascendido a fines del año pasado desde el Torneo Federal A. El encuentro se disputará el miércoles 8 de marzo desde las 21.10 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

LOS CONVOCADOS

Después del gran triunfo ante Lanús, el plantel de River se entrenó el domingo por la mañana, en lo que ya es una constante de Demichelis: realizar los ejercicios regenerativos el día posterior al partido y luego dejar una jornada libre, en este caso la del lunes. Pero mientras había tareas livianas para los que vencieron al Granate, hubo un grupo que realizó fútbol contra la reserva, con la gran noticia de la presencia de Matías Suárez y Emanuel Mammana, que sumaron minutos para el equipo juvenil.

El defensor no juega desde la primera fecha, cuando salió lesionado, mientras que el delantero está ausente por su problema crónico en la rodilla desde aquel amistoso de diciembre en el que se presentó Demichelis. Si bien no está confirmado que integre la delegación que viaja el martes por la tarde, su regreso parece estar cada vez más cerca.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Micho no tendrá demasiado tiempo para ensayar, ya que habrá solo un entrenamiento en el River Camp previo a subirse al avión que lo lleve a Santiago del Estero. Pero todo indica que los principales referentes dentro del once titular serán aquellos que descansen, pero no habrá equipo alternativo ni mucho menos.

Franco Armani, que disputó los 540 minutos del Torneo de la Liga Profesional, sería el único en mantenerse desde el arranque. Los que dejarían su lugar son Nacho Fernández, Enzo Pérez y Milton Casco, en tanto que habría un regreso esperado: Paulo Díaz, que ingresó en el complemento en La Fortaleza, sería titular por primera vez en el 2023, pasando Enzo Díaz al lateral izquierdo.

Además, se meten en el equipo Rodrigo Aliendro, Lucas Beltrán y Miguel Borja, este último en reemplazo de Salomón Rondón.

Así, el posible once sería con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, José Paradela, Esequiel Barco; Lucas Beltrán y Miguel Ángel Borja.

LOS SUPLENTES

A confirmar.