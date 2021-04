Formación de River vs. Atlético Tucumán, por la Copa Argentina: convocados, once y suplentes

El Millonario se mide con el Decano por los 16avos de final y Gallardo planea poner lo mejor que tiene en busca de un nuevo duelo con Boca en 8vos.

El cruce de 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán debería ser uno más de los tantos duelos mano a mano que disputó River en los casi siete años que lleva Marcelo Gallardo al frente del equipo, pero esta vez tendrá un sabor especial: en caso de un triunfo del Millonario, en octavos de final se dará un nuevo Superclásico eliminatorio, el primero desde las semifinales de la Copa Libertadores 2019 y el sexto desde que se inició el ciclo del Muñeco.

Por ese motivo, el entrenador del conjunto de Núñez no piensa guardarse nada en el encuentro que se disputará este miércoles 7 de abril en el estadio Único de La Plata.

LISTA DE CONVOCADOS

El empate 0-0 frente a Arsenal en la Copa de la Liga Profesional no dejó nuevos lesionados y la última tanda de hisopados arrojó resultados negativos en su totalidad, por lo que Gallardo no sólo no tendrá nuevas bajas para el encuentro contra el conjunto tucumano, sino que podría recuperar a dos hombres importantes: Leonardo Ponzio y Robert Rojas dejaron atrás sus problemas musculares y el DT deberá definir si los tiene en cuenta para este partido o los resguarda para el encuentro del fin de semana contra Colón.

ℹ️ [Parte médico] Todos los hisopados realizados hoy al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo. pic.twitter.com/M5CNmJUrxM — River Plate (@RiverPlate) April 5, 2021

FORMACIÓN

Tras dos partidos consecutivos sin convertir goles, el Muñeco analiza algunos cambios tanto nominales como de sistema para el encuentro con el Decano. Con la decisión tomada de no cuidar futbolistas y poner en cancha el mejor equipo posible, el DT piensa devolverle la titularidad a Jonatan Maidana después de haberle dado descanso en Sarandí y de quién le deje su lugar dependerá el esquema: si el que se sienta en el banco es David Martínez seguirá el mismo esquema de los últimos encuentros, pero si la decisión es regresar a la línea de cinco los que podrían salir son Julián Álvarez o Agustín Palavecino. En tanto, otro que tiene posibilidades de jugar desde el arranque es Jorge Carrascal, de buen ingreso contra el Arse.

Si vuelve la línea de cinco, el equipo podría ser con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal o Agustín Palavecino; Matías Suárez, Rafael Borré.

Si se mantiene el esquema actual, en tanto, los once serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal o Agustín Palavecino; Julián Álvarez o Carrascal, Matías Suárez, Rafael Borré.

SUPLENTES

A confirmar.