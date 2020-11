Formación de Venezuela vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas: convocados, once y suplentes

Este martes la Selección chilena vuelve a la acción por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2022. El equipo de Reinaldo Rueda llega a esta cita tras vencer a Perú por 2-0, por lo que buscará otra victoria ante en el Olímpico de Caracas.

Cabe recordar que La Roja tuvo un flojo arranque del proceso clasificatorio, donde sumó apenas un punto en sus primeros dos partidos: perdió 2-1 ante en la primera fecha y posteriormente sumó su primera unidad, con un empate 2-2 ante en casa. Mientras que la Vinotinto registra dos derrotas: momentáneamente se posiciona en el penúltimo lugar solo superando a por diferencia de goles. Se estrenó con un 3-0 en contra frente a Colombia y, luego, cayó por 1-0 frente a antes de medirse a en el Morumbi.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Cabe destacar que en la convocatoria del técnico José Peseiro destaca la incorporación de cinco jugadores que se desempeñan en el fútbol local: Jean Franco Fuentes (Deportivo La Guaira), Oscar Conde (Academia Puerto Cabello), Christian Larotonda (Metropolitanos FC), Anderson Contreras (Caracas FC) y Cristian Rivas (Estudiantes de Mérida). Además, en la lista destaca la ratificación del delantero Salomón Rondón, máximo goleador con 30 festejos, después de que se perdiera los choque con cafeteros y paraguayos por la negativa de su club, el Dalian Pro chino.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world