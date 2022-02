La Universidad de Chile viaja a Talcahuano intentando consolidar su momento estelar en el campeonato, tras dos victorias en igualdad de compromisos. Ñublense es su escollo, en la cancha de Huachipato.

Y la Longaniza no será fácil de superar para el Romántico Viajero, puesto que sostiene su condición de invicto al superar al Audax y quedarse en blanco con Unión La Calera. Uno de los cuadros más ricos en cualidades de ataque choca con un León en ascenso que no quiere pelear más en el sótano y se encomienda a quedarse con el certamen, grito que no se produce desde el 2017 con Hoyos.

🎙 Marcelo Morales: "En este partido contra Ñublense vamos a tener un equipo que va a salir a proponer. Nosotros vamos a intentar tener una defensa más sólida".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) February 16, 2022

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Ñublense - Universidad de Chile FECHA Lunes 21 de febrero ESTADIO Huachipato Cap Acero HORA 18:00

LA FORMACIÓN DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Hernán Galíndez; Yonathan Andía, José María Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales; Felipe Seymour, Israel Poblete; Junior Fernandes, Jeisson Vargas; Cristián Palacios y Ronnie Fernández.

El XI de Ñublense : Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Nicolás Vargas, Luis del Pino Mago, Jovany Campusano; Manuel Rivera, Rafael Caroca, Federico Mateos; Mathías Pinto, Nicolás Guerra y Alexander Aravena.

DÓNDE VER POR TV Y STREAMING

El juego entre Azules y Diablos Rojos se puede ver por televisión desde TNT Sports HD y TNT Sports 2, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2, estarán disponibles ambas señales en Movistar TV, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping.