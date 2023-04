Formación de San Lorenzo vs Vélez, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, probable once y suplentes

El Ciclón quiere seguir de cerca al líder de la tabla, por eso pondrá lo mejor en su visita a Liniers.

La temporada de San Lorenzo sigue siendo de ensueño. Tras vencer agónicamente a Platense en el Pedro Bidegain, quedó como único escolta de River y no se baja de la pelea por el título. No obstante, se encuentra seis unidades abajo por lo que no puede perder más puntos en el camino.

Para seguir metiéndole presión al Millonario, visitará a Vélez en el estadio José Amalifitani en el marco de la fecha 14 del Torneo Binance 2023. El duelo tendrá lugar el sábado 29 de abril desde las 14:00.

LOS CONVOCADOS DE SAN LORENZO

El Ciclón sigue arrastrando tres bajas respecto a la última lista. Agustín Martegani y Ezequiel Cerutti se encuentran en plena recuperación de sus molestias físicas, mientras que Adam Bareiro todavía está afectado por los puntos que le han dado en su tobillo tras el corte ante Fortaleza y es muy complicado que ingrese a la nómina.

La buena noticia es que recupera a Augusto Batalla, que no había podido disputar el duelo contra el Calamar por un malestar estomacal. Además, Elian Irala se repuso del contagio de dengue que había sufrido semanas atrás.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

Rubén Darío Insúa cuenta con un plantel corto, por lo que su filosofía es que si los habituales titulares se encuentran aptos fisicamente para jugar, lo harán. En esta ocasión, Augusto Batalla volverá al arco por Facundo Altamirano e Iván Leguizamón ingresaría en ataque por Nicolás Blandi.

El posible once, entonces: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Nahuel Barrios, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón.

LOS SUPLENTES

A definir.