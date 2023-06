Formación de Independiente vs Unión, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, probable once y suplentes

El Rojo visita Santa Fe para enfrentar al Tatengue en un duelo de necesitados. ¿Irá sin su goleador?

Independiente viene de una muy importante victoria 2-0 ante Sarmiento que cortó una racha de tres duelos sin ganar. De esta manera, si bien sigue sin salir de los puestos más bajos de la tabla del Torneo Binance 2023, al menos tomó un poco de aire.

Ahora buscará mejorar en la cuenta pendiente del ciclo de Ricardo Zielinski: ganar de visitante, ya que hasta el momento lleva tres derrotas y un empate. El Rey de Copas visitará a Unión, otro gran necesitado, en el Estadio 15 de Abril. Será el sábado 24 de junio desde las 17.00 a raíz de la fecha 21 de la liga nacional.

LOS CONVOCADOS DE INDEPENDIENTE

Martín Cauteruccio tuvo que abandonar el entrenamiento del lunes por una molestia en su rodilla derecha. Desde el cuerpo técnico aguardar con esperanza la evolución y se cree que podría llegar en buenas condiciones al encuentro. No obstante, al ser una zona donde el uruguayo ha tenido una grave lesión (rotura de ligamentos cruzados), la cautela entre los médicos del club es mayor.

LA FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

El principal problema que se le presenta al Ruso tiene que ver con la delantera, probablemente la mayor certeza de Independiente, ya que entre Cauteruccio y Giménez llevan 15 de los 20 tantos del equipo en la liga. Si Caute finalmente no llega, el once deberá reformarse porque no hay otro de sus características.

LOS SUPLENTES

A definir.