Formación de Colo Colo vs. América Mineiro por la ida de Copa Sudamericana 2023: once titular, nómina de convocados y suplentes

Entérate del posible plan de Gustavo Quinteros para alinear al Cacique contra el Coelho.

Gustavo Quinteros, el entrenador de Colo Colo, le dio en el clavo con el regreso al club de Óscar Opazo y tampoco se equivocó con Alan Saldivia, dos que lucen intocables y que a principio de año no aparecían en aquel libreto. Como ante el América Mineiro está obligado a ganar, y no puede salir a especular en su serie de playoffs de Sudamericana por un lugar en octavos tras un muere-muere, es más que probable que continúe la línea de 4 del 6-1 a Calera por Copa Chile, con zaga central toda uruguaya. Esto naturalmente marca la vigencia de los extremos, que no se utilizaban durante el break del 3-5-2. Con el Torta, back to basics de parte del cuerpo técnico del argentino-boliviano.

La participación cacique en la Copa

La revancha para el Coelho en su localía se producirá el martes 18 a la exacta hora pero en Belo Horizonte. El visitante a Santiago todavía tiene dos partidos encima (Corinthians y Coritiba), por Copa do Brasil y Serie A, antes de su arribo a Chile. Y si bien para el Albo la Sudamericana es un premio de consuelo, porque dejó de buscar refuerzos al caer eliminado de Libertadores, el sueño internacional de una Ruca llena no se apaga.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

JUEGO Colo Colo - América Futebol Clube DÍA Martes 11 de julio HORA 18:00 de Chile, 19 de Brasil y Argentina, 23 del Reino Unido, 00 de España, Italia y Francia y 17 de México ESTADIO Monumental



FORMACIÓN DE COLO COLO

Fernando de Paul; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Agustín Bouzat; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Marcos Bolados (o Jordhy Thompson), Damián Pizarro y Carlos Palacios.

CONVOCADOS

No están definidos.