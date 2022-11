Formación de Chile vs. Polonia, en duelo amistoso: once titular, convocados y suplentes

El equipo de Eduardo Berizzo inicia su gira por Europa midiendo fuerzas contra los polacos, quienes se preparan para su participación en Qatar.

La Selección chilena inicia su gira por Europa este miércoles oficiando como sparring de Polonia, escuadra que se prepara para su participación en la Copa del Mundo donde integra el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y México.

Para este choque, Eduardo Berizzo citó a 26 futbolistas destacando el regreso de Claudio Bravo, quien no entró en la primera convocatoria oficial del ex técnico de O'Higgins para los cruces ante Marruecos y Qatar del pasado septiembre. Consignar que el exayudante de Marcelo Bielsa incluyó también a Ben Brereton, pero Blackburn Rovers decidió no cederlo para que tenga descanso "debido al agotador calendario" de los últimos meses con los Riversiders.

El duelo, que marcará la despedida de la escuadra europea previo a la cita planetaria, iba a ser disputado en el PGE Narodowy, de Varsovia; sin embargo, las autoridades descubrieron una peligrosa grieta en el techo retráctil del coloso de la capital, por lo que no podrá albergar el encuentro amistoso. De este modo, el partido se trasladará al Municipal Mariscal Józef Piłsudski, popularmente conocido como Estadio del Ejército.

Cabe recordar que el único antecedente del ‘Equipo de Todos’ contra los polacos ocurrió el 8 de junio del 2018 en Poznan, con empate a dos goles. Por el combinado criollo marcaron Diego Valdés y Miiko Albornoz, mientras que por las águilas blancas anotaron Robert Lewandowski y Piotr Sielinski.

El conjunto que entrena Czesław Michniewicz llega a este pleito luego de derrotar por 1-0 a Gales en la UEFA Nations League. El delantero del Barça asistió a Karol Swiderski en el único gol que se vio en el Cardiff City Stadium. El representativo nacional, en tanto, viene de igualar por 2-2 ante los qataríes en el Franz Horr Stadion de Viena, Austria, cortando una sequía de 582 minutos sin marcar, su segunda peor marca en toda la historia luego que entre 1922 y 1924 completaran 595 sin vulnerar las redes del arco rival. Tras este compromiso, Chile se verá las caras con Eslovaquia, en el Estadio de la NFŠ de Bratislava, el mismo día de la inauguración de la justa asiática.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Polonia - Chile FECHA Miércoles, 16 de noviembre ESTADIO Jósef Pilsudski HORARIO 14:00

LOS CONVOCADOS DE CHILE

Arqueros:

Claudio Bravo (Real Betis/ESP)

Cristóbal Campos (U. de Chile)

Brayan Cortés (Colo Colo)

Defensas:

Juan Delgado (Pacos de Ferreira/POR)

Paulo Díaz (River Plate/ARG)

Guillermo Maripán (Monaco/FRA)

Gary Medel (Bologna/ITA)

Francisco Sierralta (Watford/ING)

Guillermo Soto (Huracán/ARG)

Gabriel Suazo (Colo Colo)

Alex Ibacache (Everton)

Volantes:

Williams Alarcón (La Calera)

Nayel Mehssatou (KV Kortrijk/BEL)

Felipe Méndez (CSKA Moscú/RUS)

Marcelino Núñez (Norwich/ING)

Esteban Pavez (Colo Colo)

Arturo Vidal (Flamengo/BRA)

Darío Osorio (U. de Chile)

Lucas Assadi (U. de Chile)

Delanteros:

Michael Fuentes (Audax Italiano)

Joaquín Montecinos (Xolos de Tijuana/MEX)

Diego Rubio (Colorado Rapids/MLS)

Diego Valencia (Salernitana/ITA)

Ángelo Henríquez (Miedz Legnica/POL)

Alexis Sánchez (Olympique de Marsella/FRA)

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Chile:

A confirmar.

Polonia:

A confirmar.