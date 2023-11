Formación de Argentina vs Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: convocados, probable once y suplentes

La Albiceleste cierra el año en Río de Janeiro con el clásico ante la Canarinha y Scaloni podría darle una forma distinta al equipo.

La Selección argentina comenzó la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con el pie izquierdo, perdió 2-0 ante Uruguay en La Bombonera y de esta manera se quedó sin invicto en la competición. Por fortuna, tiene revancha pronto en el clásico ante su eterno rival.

Este martes 21 de noviembre, desde las 21.30, Argentina visitará a Brasil en el Maracaná por la sexta jornada de las clasificatorias continentales y GOAL te trae todas las novedades del campeón del mundo.

Los convocados de la Selección argentina

Arqueros:

Defensores:

Gonzalo Montiel

Pablo Maffeo

Nahuel Molina

Germán Pezzella

Cristian Romero

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Marcos Acuña

Francisco Ortega

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas:

Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Alexis Mac Allister

Paulo Dybala

Delanteros:

Ángel Di María

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Nicolás González

Lucas Ocampos

La formación de la Selección argentina vs. Brasil

Tras el encuentro ante Uruguay, el plantel se entrenó en Ezeiza con la mira puesta en Brasil. Si bien no hubo ningún lesionado o suspendido, el rendimiento en La Bombonera no fue el esperado y, como ya es habitual, no se descartan cambios de un partido al otro.

El gran candidato a salir es Nicolás González y su reemplazante natural sería Ángel Di María, pero el entrenador analizó en las últimas horas que ingrese Leandro Paredes y conformar una especie de 4-4-1-1, reforzando la zona media. Por otra parte, sigue la lucha por el lugar de 9 entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El lunes, después de que Lionel Scaloni hable en conferencia de prensa, la delegación viajará a Río de Janeiro.

El probable XI: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Angel Di María o Leandro Paredes; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.