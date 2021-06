Florian Thauvin asegura que rechazó ofertas de Atlético de Madrid o Milan para llegar a Tigres

El delantero francés confesó que tenía importantes propuestas sobre la mesa, decidiendo arribar a México.

Florian Thauvin es el gran fichaje de la Liga MX para el Apertura 2021, firmando un contrato bastante ambicioso con Tigres que lo volverá el futbolista mejor pagado del certamen, además de generar mucha expectación en el entorno.

Desde hace algunas semanas, el delantero francés afirmó que su llegada al balompié mexicano se da principalmente por la pasión que transmite el club Felino, pero ahora se atrevió a platicar sobre algunas seductoras propuestas que rechazó.

"Hablamos con el Milán desde septiembre, tuve la oferta de Paolo Maldini en enero, después Marsella me hizo una oferta muy grande, del Lyon, del Atlético de Madrid, después vinieron los Tigres y ahí se dio", confesó en entrevista para Canal 6.

Igualmente, aseguró que el dinero no es uno de los motivos principales por los que arribó al cuadro dirigido por Miguel Herrera: "No me gusta hablar de dinero, no estoy aquí por eso, pero en Francia, España o en Italia me daban mucho dinero también. Si quisiera jugar por dinero no vengo a México, hubiera jugado en China, Qatar o Arabia Saudita", dijo de forma sincera.

El debut de Thauvin con Tigres tendrá que esperar, debido a que el delantero fue citado por la Selección francesa para los Juegos Olímpicos, donde se cruzará ante México el 22 de julio.