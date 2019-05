Florentino Pérez habló del futuro de James Rodríguez

(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

El presidente de Real Madrid dijo que todavía no hay una decisión tomada sobre lo que pasará con el volante colombiano después de la Copa América.

Mientras James Rodríguez empieza a entrenarse en de cara a la próxima de , en Europa siguen las conversaciones sobre su futuro y Florentino Pérez, presidente de , habló sobre el colombiano en una entrevista con la radio española Onda Cero.

"No hay decisión todavía. Sólo sé lo que dijeron esta vez, que no van a hacer negocios con él a costa de Real Madrid y me parece bien", declaró el directivo del club español, que mantiene las dudas sobre el destino del futbolista cafetero.

Por su parte, en el Bayern tienen pendiente una reunión con el cafetero, como lo resaltó Rummeniegge, antes de la fecha límite para definir su situación.

Tanto Real Madrid como el mismo James se encuentran a la espera de la decisión final que tome el Bayern Munich, que tiene hasta el 15 de junio para hacer efectiva la opción de compra de 42 millones por Rodríguez. En caso de que no suceda el jugador deberá volver a la disciplina del conjunto Merengue, con el que tienen contrato hasta 2021 pero donde no tiene lugar.