F.K. Dobrava-Zabar, el Colo Colo de Serbia

Allá bien lejos de la Superliga de Serbia, donde compiten el Estrella Roja y el Partizan, está el F.K. Dobrava-Zabar. En la séptima categoría, donde están invictos en Opstinska Liga Sabac - Pocerina Grupa Posavotamnava, el club formado en 2020, en plena pandemia, realiza un especial homenaje: lleva la insignia de Colo Colo pero en vez del nombre de la institución chilena debajo del cacique histórico se lee "FK Dobrava", que se hizo viral este jueves en Chile desde que Serbian Football informó de su existencia en Twitter.

FK Dobrava Zabar in Serbia's 4th tier has a very interesting logo that is clearly inspired by Chilean giants @ColoColo pic.twitter.com/mpVMpCkcxR