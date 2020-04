Fito Zelaya no seguirá con el Celaya

El delantero no seguirá con el cuadro mexicano.

Fito Zelaya ya no va a seguir con el Atlético , de la Segunda División mexicana, no por mal rendimiento, sino porque esta liga decidió suspender el torneo y van rumbo a una transformación en la que no habrá descensos en los próximos cinco años.

El delantero anotó dos goles con el equipo azteca en las pocas participaciones que tuvo; no pudo mostrar su fútbol, pero espera lograr otra oferta en el extranjero.

Alianza ha intentado negociar el regreso del jugador, pero Fito tiene un salario muy alto que se saldría del presupuesto de los capitalinos, pese a que Lisandro Pohl, director ejecutivo de los albos, dijo públicamente que ya sondearon al jugador hace un par de semanas.