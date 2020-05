Firpo sigue construyendo el equipo

La nueva directiva empieza a dar sus primeros pasos.

Juan Pablo Herrera fue reconocido como nuevo presidente de Luis Ángel Firpo y se confirmó la destitución de Modesto Torres, quien dejó al equipo con grandes deudas y lo envió a la Terrcera División, ya que no se inscribió en la segunda categoría al no lograr pagarle a los jugadores, liga donde le correspondía jugar el último año.



Daniel Rucks, nuevo directivo pampero, contó cómo fue el procedimiento de cancelación de deudas heredadas de la administración Torres: “Ahora se viene el corre corre del pago de los salarios atrasados para obtener los finiquitos que están pendientes para presentarlos el próximo 4 de mayo. Recién comenzamos esa tarea este día (lunes), tenemos un listado ya que éste debe cuadrar con la cantidad reclamada que asciende a unos $67 mil dólares, suma que no abarca las últimas demandas salariales que han surgido actualmente”.



“Luego de presentar los socios fundadores tres publicaciones en los periódicos y tras la comunicación de la expulsión de Modesto Torres se hizo una propuesta pública para conocer las candidaturas de las personas que deseaban tomar la administración del equipo porque ésta quedaba acéfala”, agregó Rucks.