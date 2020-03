Fiorentina: Pizarro aconseja a Pulgar y recomienda a Aránguiz

El otrora volante creativo de la Roma evaluó la temporada de Erick y consideró que Charles era el jugador ideal en Firenze.

David Pizarro, que jugó 110 partidos por entre 2012 y 2015, es un conocedor de aquel mediocampo y opina con autoridad sobre el mismo, que hoy por hoy encuentra a Erick Pulgar en el mediocentro al mando de Giuseppe Iachini desde la banca técnica. Según el Fantasista, su compatriota "ha tenido altibajos como todo el equipo. Pero su comportamiento refleja sus características. Debe comprender que ahora está en un equipo muy importante como la Fiorentina. En mi opinión, aún no lo ha entendido completamente. En Firenze los aficionados tienen un paladar muy fino", según rescata Fiorentina.it de la entrevista que le concedió el ex futbolista a Radio Bruno, en la que expresó su preocupación por la salud de Luca Pengue, médico de la institución, quien tiene el virus pero está fuera de peligro.

Pulgar: "Enfrento este delicado momento cumpliendo con estar en casa"

Sobre la campaña de su último equipo en Europa, agregó palabras para Rocco B. Commisso, el nuevo propietario: "Me complació mucho ver el entusiasmo de la gente con la llegada de Commisso. Había estado desaparecido por mucho tiempo. Pasé tres años en Florencia y conozco bien a los fanáticos. Es una temporada extraña para la Fiorentina, pero como se dijo al comienzo de la temporada, este es un campeonato de transición. Entonces, Commisso querrá hacer una Fiorentina muy importante". Pulgar fue, junto a Pedro, la compra más cara del directivo: gastó 9 millones de euros por el ex y casi diez por el ex Fluminense, que está a préstamo en Flamengo. Pulgar es titularísimo en el decimotercero de la .

"Aránguiz habría sido el jugador ideal para la Fiorentina. Ahora, sin embargo, está cerca de renovarse con el . Lástima que no haya llegado a Firenze", redondeó Pizarro sobre Charles, el chileno cotizado por el y clubes españoles e italianos que debiese continuar su carrera en la . ¿Los millones de Commisso podrían provocar una reunión de chilenos?

Finalmente, al respecto del COVID–19, que en la Viola cuenta con diez casos confirmados, dijo que "(los italianos) están pagando por los resultados del comienzo de esta pandemia. La situación explotó en el partido Atalanta-Valencia. Todavía estaba en y ya me decían que la situación estaba subestimada. Ahora hay tanta desesperación. En este momento el fútbol no cuenta. Ahora todo es surrealista. Los jugadores tendrán que rehacer la preparación porque no han entrenado durante mucho tiempo. Para mí, el campeonato tiene que ser pospuesto. No esperábamos esta situación. Entiendo que hay mucho dinero en el fútbol, ​​pero es una situación atípica. Es inútil para mí hablar de fechas en este momento".