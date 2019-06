Final Four de la UEFA Nations League: cuándo y dónde se juega

Las semifinales de la se disputarán entre los cuatro líderes de cada uno de los grupos, los cuales se enfrentarán en dos semifinales. Los cruces de dichas semifinales serán sorteados. Es decir, para saber si es el campeón del G1 ( ) se mide al G2 ( ) o al G3 ( ) o al G4 ( ). Portugal ejercerá de anfitriona de este minitorneo.

El sorteo de la fase final se realizó el 3 de diciembre de 2018 y también anunció que las sedes son Porto y Guimaraes. Los cruces quedaron así:

Semifinal 1: Portugal vs Suiza (5 de junio , Porto)

Semifinal 2: Holanda vs Inglaterra (6 de junio, Guimaraes)

Final: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (9 de junio)

¿Dónde se juegan las semifinales de la UEFA Nations League?

Los ganadores de ambas semifinales, a único partido, se medirán en una final también a partido único.

El artículo sigue a continuación

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1