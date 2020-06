Final de la FA Cup 2019/20: cuándo es, dónde y equipos

Este domingo se definieron los clasificados a las semifinales de la , antigua competición creada en 1871. Luego de la victoria del sobre el Norwich, después de que Harry Maguire consiguió el tanto de la victoria en el minuto 118, los Diablos Rojos se instalaron en la ronda de los mejores, donde medirán fuerzas con , equipo que dejó en el camino al Leicester.

Mientras que , que tumbó al , se verá las caras ante el vigente campeón, el , que derrotó por 0-2 al Newcastle, gracias a los tantos conseguidos por Kevin De Bruyne, de penal, a los 37 minutos, y Raheem Sterling, quien consiguió el resultado definitivo en el minuto 68 del partido.

Cabe recordar que las rondas finales se aplazaron en su día por la pandemia del nuevo coronavirus. Con esto, las dos llaves se jugarán en Estadio de Wembley, el fin de semana del 18 y el 19 de julio. A la postre, la final de la competición más antigua del mundo se disputará el próximo 1 de agosto, nuevamente en el recinto de la capital inglesa.

Here's how all 4️⃣ away sides sealed their spot in the #EmiratesFACup semi-finals ✨ pic.twitter.com/UzZTKaFhbI

Introducing your #EmiratesFACup semi-final managers 🙌



Who do you think will lift the trophy this season? pic.twitter.com/BAlredPD5R