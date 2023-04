El campeón del mundo explicó por qué eligió unirse al Chelsea en una transferencia que lo convirtió en el pase inglés más caro de la historia.

El mediocampista internacional de Argentina, que acaba de saborear la gloria de la Copa del Mundo en Qatar 2022, completó un movimiento récord a Inglaterra durante la ventana de transferencia de enero. Había pasado solo unos meses en Portugal con el Benfica cuando se cerró el trato en el que el Chelsea gastó una millonada nuevamente. Ahora, el joven de 22 años ha revelado por qué aprovechó la oportunidad de ir a Stamford Bridge.

Fernández ha dicho al sitio web oficial de la UEFA: “Uno de los factores fue que me gustó el proyecto a largo plazo que está creando el club. También siempre soñé con jugar en la Premier League, y el Chelsea había mostrado interés en mí incluso antes de la Copa del Mundo. Llegué a un club grande, que siempre ha luchado por títulos y que ha ganado dos Champions en muy poco tiempo.

“Ahora que estoy aquí, me he dado cuenta de lo grande que es este club. Y eso es lo que queríamos, lo que buscaba el club en su conjunto. Eso fue un factor importante a la hora de tomar esta decisión, además de que es "En una ciudad tan hermosa como Londres. Lo pensé todo con mi familia. Si es la voluntad de Dios, todo saldrá bien y me esforzaré por ganar cualquier cosa".

@ChelseaFC

Chelsea ha tenido una temporada difícil en esta 2022-23, abriéndose camino a través de tres entrenadores, pero Fernández está comenzando a sentirse como en casa en el oeste de Londres y ya ha entablado asociaciones productivas con varios de los que lo rodean. El sudamericano agregó: “Adaptarse siempre lleva tiempo, conocer nuevos jugadores. Estuve entre los 10 jugadores nuevos que llegaron [durante el último mercado]. Es difícil con diferentes idiomas, por lo que es difícil conectarse con los compañeros de equipo al principio. A medida que pasa el tiempo, empezamos a conocer mejor a nuestros socios de equipo y mejorará con el tiempo.

"¿He entablado una conexión con Kai Havertz y Joao Félix? Tenemos esta conexión, también fuera del campo. Pero tenemos muchos buenos jugadores. Todos nuestros atacantes tienen clase y calidad, por lo que todos pueden jugar". en el nivel más alto. Me he adaptado bastante bien. Londres es muy diferente a Lisboa y a Buenos Aires, eso ya lo sabemos todos. Hace mucho frío. Todavía me estoy adaptando lo mejor posible con mi familia y estaré muy bien Londres es muy bonito y estoy encantada.

Getty

¿Qué sigue para Enzo? Fernández ha participado en 11 partidos con el Chelsea hasta el momento y espera desempeñar un papel importante para ellos en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el campeón europeo Real Madrid el miércoles.