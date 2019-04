¿Fin de un mito? Ortega y el día que Bielsa "lo mandó a correr" a Roberto Carlos

El Burrito contó la verdad sobre aquel Argentina - Brasil de la Copa América 1999 que quedó en el recuerdo de todos los futboleros.

Además de los goles, las asistencias y, especialmente, las gambetas con su marca registrada, cada vez que se habla de Ariel Ortega, rápidamente vienen a la cabeza dos momentos que protagonizó con la camiseta de la Selección argentina: el día que Marcelo Bielsa lo mandó "a correr a Roberto Carlos" en un duelo ante por la 1999 y el cabezazo contra el holandés Van de Sar en el Mundial 1998.

A dos décadas de la derrota 1-2 frente a la Verdeamarela que frenaría el sueño de la Albiceleste en cuartos de final, el Burrito decidió ponerle fin al mito del Loco y el lateral brasileño. "Contra Brasil jugamos tres veces y Roberto Carlos había uno solo, el único. No es que me hacía marcar al marcador de punta de cada rival. La forma de jugar de Bielsa era siempre en campo rival, yo jugaba permanentemente atacando. Quedó instalado que Ortega corrió a Roberto Carlos, pero no fue así", aseguró el exfutbolista de 45 años, en declaraciones a radio FM 94.7.

"Bielsa no me dijo que tenía que seguirlo a Roberto Carlos, pero nosotros siempre jugábamos hombre a hombre. Con los marcadores de punta era mano a mano. Marcelo siempre me dio muchísima libertad para jugar, simplemente quería que mantuviéramos nuestra posición", explicó.

En la misma línea, Ortega se rindió ante la sabiduría del técnico rosarino que actualmente dirige al : "Tuve grandes entrenadores, pero creo que si hubiera tenido a Bielsa a los 20 años, habría sido mucho mejor jugador, sin dudas. Me marcó muchísimo, a pesar de que tuve diferencias; una vez lo insulté y dije 'chau, no me convoca más'. Pero no fue así. Entendía de la forma que era, que tenía reacciones de calentón, pero después no retrucaba, al segundo me arrepentía y pedía perdón. En el momento en que me mandaba la cagada, pedía disculpas".

Por último, el ídolo de River se refirió a su reacción contra en los cuartos de final de 98. "Hasta el día de hoy me duele ese partido por mi expulsión. No tengo dudas de que si no me echaban, pasábamos nosotros, más allá de que ellos tuviera muchas figuras como Kluivert, De Boer y Bergkamp", concluyó.