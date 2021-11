Figo: "La Superliga está muerta"

Este miércoles tuvo lugar la segunda edición de 'A tu salud', evento organizado por Bodegas Marqués de Murrieta, en el que se hablaron de las virtudes que el vino puede aportar, siempre en un consumo moderado, a la salud de las personas. Entre los presentes se encontraba Luis Figo, el cual atendió a los medios de comunicación tras el acto para analizar la actualidad futbolística.



Barcelona. "¿El 'efecto Xavi' se ha acabado? Pero si acaba de llegar el pobre. No, he visto ayer un partido en el que jugaron bastante bien, por lo menos hubo fútbol. Pero creo que le falta jugadores delante que puedan marcar la diferencia. Hay que esperar, ha generado mucha ilusión con su llegada y a ver hasta dónde pueden llegar".



Patadas a Vinicius. "Creo que hay proteger el fútbol, no solo a Vinicius o Neymar. Son jugadores que tienen unas características de desequilibrar, de jugar muchas veces uno contra uno, pero pero para eso están los árbitros. Yo no creo que ningún contrario juegue para hacer daño".



Balón de Oro. "El año pasado no se lo entregaron a Lewandowski que lo merecía por el COVID. Sería uno de los que se lo merece. Luego están los de siempre: Cristiano, Messi, Benzema... Benzema lleva una carrera que sin duda que lo puede ganar".



¿Cristiano culpable de la salida de Solsjkaer? "Si es el mejor, eso creo que son tonterías en mi opinión. Si le han echado es por los resultados. Y por que en este caso no ha tenido el rendimiento el equipo que deseaban los dueños. Hasta el momento Cristiano está siendo de los mejores en cuanto al rendimiento. No sé de dónde sale ese tipo de afirmaciones.



Comunicado de la Superliga. "Bueno, la Superliga está muerta, yo creo que está intentando sacar los difuntos del cajón. No creo que haya abuso por parte de la UEFA. Es un sistema que fue construido hace 70 años y que lógicamente se tiene que ir mejorando conforme va evolucionando la sociedad, el fútbol y todo lo que envuelve las competiciones. Lo que me extraña es que, equipos que estaban en la Asociación de Clubes, que tenían conocimiento y aprobaron el nuevo formato de Champions, que por detrás vengan a hacer una nueva competición. Eso es lo que debe saber la gente. No es que la UEFA esté en contra de un equipo y otro, no está en contra de nadie, nadie ha excluido a esos equipos de las competiciones. Han tomado la decisión de apostar por una competición en la que únicamente salen beneficiados 20 equipos y es lógico que los demás, no solo la UEFA, todo el mundo del fútbol esté en contra de esa situación".



Favorito para LaLiga y la Champions. "Creo que el Madrid está bien, creo que es de los favoritos para LaLiga este año y me gusta el Bayern para la Champions. Tienen muy buenos jugadores y juegan muy bien al fútbol".



Mbappé. "Su situación es completamente distinta a la mía. Yo tenía una cláusula, se pagó y me vine al Real Madrid. Si tiene contrato y no han pagado la cláusula... ¿el año que viene? No lo sé".

Las virtudes del vino en la salud de las personas

Durante el acto, además de Luis Figo, estuvieron el doctor Miguel Ángel Martíne González, el doctor Ramón Estruch y la doctora Marta Garay. En dicho acto hablaron de los beneficios del consumo moderado del vino en la salud de las personas.

Marqués de Murrieta celebra su II Jornada A Tu Salud, hablando sobre los beneficios del consumo moderado de vino con profesionales de la Medicina de la talla de Ramón Estruch, Miguel Ángel Martínez y Marta Garay. pic.twitter.com/WCw9qvWhCk — Marqués de Murrieta (@MarquesMurrieta) November 24, 2021

"Las estadísticas de salud pública aseguran que el consumo ideal de alcohol es cero, pero es importante señalar que no se hacen distinciones dentro de los distintos tipos de alcohol. Consumir una copa de vino al día suma positivamente a la hora de valorar si se lleva una dieta sana o no", señaló el doctor Miguel Ángel Martínez, epidemiólogo y catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Navarra.

El artículo sigue a continuación

"Las personas que sufren miocardiopatía alcóholica mejoran en la misma proporción si dejan de beber o si beben alcohol de manera moderada. Es importante señalar que hay que contextualizar el consumo moderado de vino en una dieta sana", comentó Ramón Estruch, consultor senior en el departamento de medicina interna en el Hospital Clínic de Barcelona.

"El vino tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorios que puede ser beneficiosas para el cuidado de la piel", aseguró Marta Garay, médico experta en dermatología. Además, todos los ponentes recalcaron el hecho de que no hay ningún patrón que indique que el vino ayude a refucir el riesgo del contagio de la COVID, pero sí que una dieta de alta calidad reduce el riesgo de coger la COVID.

Por su parte, Luis Figo comentó su experiencia profesional relacionada con el consumo moderado de vino. "Era natural en el Real Madrid en las comidas y en las cenas tener una botella de vino para compartir. Era algo que ya se hacía antes de que llegase. Cuando llegaron los nutricionistas nos quitaron ese placer de poder tener una botella de vino. A día de hoy no es muy habitual que en las concentraciones se permita tomar una copa de vino. Si puedes hacer una buena alimentación y mantener la actividad física, se puede consumir el vino de manera moderada. Lo que me extraña es que cuando en el fútbol profesional entraron los nutricionistas, quitaron el vino"