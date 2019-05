FIFA no le concede la cautelar al Chelsea: no podrá fichar este verano

El equipo inglés irá ahora al TAS para tratar de revertir la sanción

El Chelsea no podrá fichar este verano. El órgano de apelación de la FIFA ha decidido que la sanción previamente impuesta debe mantenerse en su práctica totalidad. Esto significa que el equipo de Londres tendrá que quedarse en blanco el próximo verano, pues no podrá inscribir nuevos jugadores para su primera plantilla. De hecho, la Comisión de Apelación solo ha dado marcha atrás a la sanción inicial en un punto, y es que los 'blues' sí podrán inscribir jugadores menores de 19 años.

El buscaba al menos una suspensión cautelar de la sanción para así poder acudir al mercado este verano y plantearlo incluso como una manera de fortalecerse antes de la sanción, algo similar a lo que consiguió en su día el que le dio pie a fichar a jugadores como Luis Suárez o Marc-Andre Ter Stegen. En todo caso, el club de Roman Abramovic ya empezó a protegerse en el pasado mercado, fichando a Christian Pulisic del en previsión a una sanción que terminó por llegar meses después.

El artículo sigue a continuación

Es seguro que el Chelsea acudirá al TAS, el máximo tribunal del deporte mundial, para intentar suspender, limitar o detener momentáneamente la sanción impuesta por la FIFA por incumplir el artículo 19 de su reglamento, en este caso con la inscripción irregular de 26 jugadores menores en su cantera.

Era previsible que el Comité de Apelación no enmendase la plana a los órganos jurisdiccionales de la propia FIFA, pero en el caso del TAS las dudas son mayores, pues ya en el pasado cambiaron sentencias. El , por ejemplo, vio modificada su sanción de dos ventanas sin fichar a solo una, lo que en la práctica significó únicamente que no pudieron contratar en un mercado de invierno. Hace un mes ya, el Chelsea emitió un duro comunicado contra la FIFA cuando conoció que el Comité de Apelación del máximo organismo mundial no le concedía la suspensión cautelar de la sanción.

Esta sanción tiene implicaciones profundas en todo el mercado de fichajes, pues el Chelsea es uno de los grandes actores del continente y, aunque podría vender, una sanción así pone en duda todas las operaciones que les afecten. Eso puede ser importante en el caso de Hazard, que se relaciona con el Real Madrid. El Chelsea ahora tendrá todavía más motivos para retenerlo, pues si el TAS no cambia la decisión tomada ahora no podrá reinvertir el dinero del belga y perderá uno de sus activos más importantes en la plantilla.