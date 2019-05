Fichar a uno del Liverpool tiene peaje: 100 millones de libras

Es la cláusula que los 'reds', hartos con el Barça tras perder a Mascherano y Luis Suárez en el pasado, incluyeron hace un año en la venta de Coutinho

EDITORIAL

Hace un año y medio Philippe Coutinho jugaba en el pero pensaba que tendría más éxito en el . Tras muchos meses apretando el club azulgrana se hizo con los servicios del brasileño, que llegó durante el mercado de invierno a cambio de 160 millones de euros y la etiqueta de ser el fichaje más caro de la historia del Barcelona. El club inglés, reticente en todo momento a desprenderse de su estrella, resolvió entonces añadir una cláusula que complicara al Barcelona la contratación de cualquiera de sus futbolistas tras las salidas de Javier Mascherano, que llegó a solicitar el 'transfer request' en 2010, y de Luis Suárez en 2014.

Es decir, Coutinho debía ser el último que abandonaba Anfield para fijar su nueva residencia en el Camp Nou. Y, poderoso caballero es don dinero, incluyó en el multimillonario traspaso del brasileño una cláusula según la cual el Barcelona debería realizar un pago extra de 100 millones de libras esterlinas (casi 120 millones de euros al cambio actual) en caso de alcanzar un acuerdo para contratar a Roberto Firmino, Sadio Mané, Virgil Van Dijk o cualquiera de los pupilos de Jürgen Klopp. En otras palabras, que además del precio que estableciera el Liverpool el club azulgrana debería abonar casi 120 millones de euros más.

El Barcelona aceptó en su momento porque no había vuelta atrás después de meses apretando para incorporar a Coutinho, al que quisieron vestir de azulgrana el verano de 2017 para acabar retrasando su incorporación al invierno de 2018. Su operación no se ha revelado como decisiva por ahora a pesar de que si algo dejó claro en su momento es que este verano el Barcelona no apostará por ninguno de los jugadores del Liverpool y, si lo hiciera, sería mejor esperar al verano de 2020, cuando habrá vencido esta cláusula disuasoria y específica para el club catalán vigente durante las dos siguientes ventanas de mercado.