El conjunto azulgrana, nuevo campeón de LaLiga, ya piensa en nombres como Íñigo Martínez, Gundogan e incluso el regreso de Leo Messi

El FC Barcelona se hizo el pasado domingo con LaLiga tras derrotar al Espanyol por 2-4 en el RCDE Stadium, logrando su título número 27 en esta competición. Xavi Hernández ha conseguido su primer gran éxito al frente del conjunto culé, y sin opciones de sumar más trofeos a las vitrinas este curso, la entidad ya piensa en cómo cosechar más logros durante la próxima campaña.

Fichajes, jugadores, plantilla y entrenador: Cómo será el Barcelona de la temporada 2023-2024

El capitán del barco seguirá siendo Xavi Hernández. El de Terrassa ha dirigido con muy buen criterio a sus futbolistas con números significativos: tan sólo 13 goles en contra, tres derrotas y 25 porterías a cero en el momento de proclamarse campeones. Además, también conquistó la Supercopa de España el pasado mes de enero, por lo que el catalán continuará en el club durante el año de contrato que le queda.

El grueso de la plantilla se conformará por los jugadores que este año han sido los buques insignia en la Ciudad Condal. Hombres como Lewandowski, el pichichi; o Pedri, fundamental en el centro del campo; están bien atados con contratos hasta 2026. No obstante, hay situaciones que deben resolverse lo antes posible.

(C)Getty Images

Gavi, una de las joyas de la corona, no puede ser inscrito con ficha del primer equipo si el Barça no soluciona sus problemas con el límite salarial. Renovó hasta 2026, pero de no solventarse esos problemas, quedará libre a partir del próximo 30 de junio por una cláusula de su contrato. La situación de Araujo, un muro en defensa, también debe ser regulada para el curso que viene.

Además, se trabaja en refuerzos que podrían ser claves como Gundogan, del Manchester City; íñigo Martínez, del Athletic Club; o la vuelta de Aubameyang desde el Chelsea. Por no hablar del ferviente deseo del presidente, Joan Laporta, de que regrese a la que ha sido su casa durante toda su vida Lionel Messi.

En el capítulo bajas, Sergio Busquets, capitán y leyenda del equipo, dejará de vestir la elástica blaugrana después de 15 temporadas. También se marcha Mateu Alemany, quién dejará de ser el director de fútbol del FC Barcelona aunque trabajará con el club durante el verano para cuajar un buen mercado de fichajes.