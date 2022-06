Fichajes, jugadores, plantila y entrenador: Cómo será el Atlético Madrid de la temporada 2022-2023

Una vez acabada la temporada, el Atlético de Madrid se ha puesto manos a la obra para planificar la temporada que viene. Mientras los jugadores están de vacaciones tras haber conseguido el objetivo mínimo del Atlético, ser tercero y entrar en Champions, ahora el club diseña la hoja de ruta conforme a altas y bajas. Fichajes, ventas y renovaciones se negocian desde hoy y que marcarán el verano colchonero que, como siempre, consistirá en vender antes de comprar, para mantener la política de los últimos diez años, marcados por un estricto equilibrio entre inversiones y desinversiones.

Posibles fichajes para la temporada 2022-23

En materia de fichajes, el Atlético de Madrid necesita fichar en varias posiciones para potenciar la plantilla. La gran prioridad pasa por cerrar la incorporación de un lateral derecho tras la marcha de Kieran Trippier a la Premier League. Además, en el club esperan poder contratar un central, un mediocampista más y quizá incluso un delantero centro, ya que Luis Suárez no ha renovado su contrato y deja un vacío importante en la delantera del equipo de Simeone. Algunos de los nombres vinculados al futuro del Atlético de Madrid han sido Carlos Soler y Gayà (Valencia), Raúl de Tomás (Espanyol), Johan Mojica (Elche) y Clauss (Lens). El futbolista que sí se le escapó al Atleti y era el objetivo prioritario era Boubacar Kamara, que acabó firmando por el Aston Villa.

Renovaciones y casos clave para la 2022-23

Lo primero que tratará de abordar el Atlético de Madrid será el futuro de tres jugadores que vuelven de sus cesiones y a los que debe ‘colocar’. Se trata de Álvaro Morata, que regresa porque la Juventus no puede pagar su opción de compra por 35 millones; de Saúl Ñíguez, que regresa a su casa tras la cesión en el Chelsea, donde no llegó a cuajar; y también de Ivo Gbric, que no jugó demasiado en Lille y volverá tras su año de cesión. El club estudia el caso de Vitolo, que también vuelve de una cesión donde apenas ha jugado en el Getafe y también debe meditar el futuro de muchos canteranos que regresan y piden minutos (Camello, Riquelme y Mollejo entre otros). Respecto a las renovaciones, el club ha ofrecido seguir un año más a Felipe Monteiro y otro a Thomas Lemar, aunque sendas ofertas han sido a la baja y esperan la respuesta de los jugadores.

Ventas y posibles traspasos para la 2022-23

Para poder comprar, antes habrá que vender. Es la clásica canción del verano colchonero y este año volverá a ser la misma. Los jugadores por los que se intuyen que llegarán ofertas son Renan Lodi y Yannick Carrasco. Por el brasileño, que tiene un valor de mercado de 30 millones, están interesados Juventus y Newcastle. Por el belga, cuya cláusula es de 60 “kilos”, también se ha interesado el Newcastle. Otros jugadores que, en caso de que lleguen buenas ofertas, podrían salir, serían Ángel Correa, que no está satisfecho con los minutos de juego que tiene, y Mario Hermoso, siempre que la oferta que llegue sea superior a los 20 millones.