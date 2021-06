Fichajes, jugadores, plantila y descartes: Cómo será el Sevilla de la temporada 2021-2022

Monchi y Lopetegui afrontan su tercer proyecto en el club de Nervión y se espera una importante remodelación de la plantila.

El Sevilla ha firmado dos temporadas brillantes de forma consecutiva. El proyecto que lideran Monchi en los despachos y Julen Lopetegui en el banquillo ha encadenado dos cuartos puestos en LaLiga de forma consecutiva en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, sumó la sexta UEFA Europa League para el club y ha rozado el título de LaLiga tras pelearlo ante la penúltima jornada.

Ahora, los dos técnicos y la directiva que preside José Castro afronta el reto de volver a reconstruir el equipo para una temporada 2021-2022 en la que volverán a competir en la UEFA Champions League y tienen el reto de seguir acercándose a los clubes más grandes de Europa y de España en la pelea por los títulos.

El primer paso: una gran venta

Como ya explicó Goal el pasado mes de marzo, el Sevilla tiene presupuestado realizar una gran venta este verano. El club tenía presupuestado recaudar al menos unos 40 millones de euros por ventas de jugadores. No obstante, la previsión es que esa cantidad sea superior ya que se espera que haya varias salidas de jugadores que no son esenciales para el proyecto y, sobre todo, la venta de una de las estrellas.

Todo apunta a que la estrella que se marchará del Sevilla es Jules Koundé. El propio central ha admitido que este verano podría cambiar de aires y tras una temporada en la que ha vuelto a brillar parece que alguno de los clubes más poderosos del mundo podrían lanzarse a por él y su llamada a la Eurocopa con Francia podría revalorizarle aún más. Su cláusula se acerca a los 80 millones de euros y está llamado a convertirse en la venta más cara de la historia del club.

La salida de Koundé dejaría en una posición ventajosa al club para cerrarse a que salgan otros jugadores importantes. En ese sentido, Diego Carlos está cerca de renovar y Ocampos parece tener menos pretendientes tras una segunda temporada en la que ha vuelto a ser insustituible pero ha tenido menos fortuna de cara a portería. Tampoco se espera que pueda salir En Nesyri, que insiste en que quiere seguir en el club.

Altas y bajas línea por línea

Portería

La portería ha sido la primera línea en tener movimientos. Vaclik se ha marcado tras acabar su contrato y una última temporada a la sombra de Bono y lastrado por las lesiones. El Sevilla no ha tardado en encontrarle sustituto y ha fichado a coste cero a Marko Dimitrovic, que llega como agente libre procedente del Eibar. El portero serbio está sobradamente contrastado en LaLiga tras 4 años en el Eibar y dos más en el Alcorcón y llega en plena madurez de su carrera a competir un puesto con Bono.

El marroquí, tras sus milagrosas paradas en la Europa League 2020, se ha consagrado como uno de los jugadores indispensables del Sevilla. Volvió a parar penaltis decisivos como en el derbi ante el Betis, su baja en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona fue decisiva para que su equipo cayera eliminado y acabó el curso peleando por el Zamora con Jan Oblak y hasta marcando goles. La grada de Nervión coincide en que es el heredero de Palop e incluso su agente no escondió en una entrevista a "ABC" que esperan una mejora de contrato. A priori su sitio parece intocable.

Por su parte, el canterano Javi Díaz ha estado como tercer portero los útimos dos años pero podría salir en busca de minutos, ya que además no puede ocupar plaza de canterano en la Champions. En la recámara está el nombre de Alfonso Pastor, el prometedor portero que debutó ante el Chelsea y que es muy del gusto de Lopetegui. Por su parte, Juan Soriano regresa tras su cesión en el Málaga pero parece que volverá a salir.

Defensa

Para la zaga, el Sevila buscará seguro un lateral izquierdo y un lateral zurdo y parece que también tendrá que buscar centrales. Las salidas tras acabar contrato de Sergio Escudero y Aleix Vidal obligarán a Monchi a buscar dos sustitutos que puedan hacer sombra a Acuña y Jesús Navas, que se han consagrado como dos de los mejores laterales de LaLiga. El capitán aún debe renovar su contrato pero no debería haber problemas para que todo quede atado antes de que empiece la pretemporada a principios de julio.

En el apartado de altas, el Sevilla se ha fijado para el lateral izquierdo en Javi Galán tras su gran temporada en el Huesca y su precio ha bajado por el descenso de su equipo. Para esa demarcación, el club también tiene muchas esperanzas puestas en el canterano Pablo Pérez, que casi con toda seguridad hará la pretemporada las órdenes de Lopetegui pero que ha visto frenada su progresión por varias lesiones musculares.

En la derecha, el Sevilla también tiene una opción de la casa con Alejandro Pozo. El canterano ha ganado experiencia en su cesión en el Eibar y el club tiene que cuadrar el cupo de canteranos para poder inscribir 25 jugadores en la Champions. Hará la pretemporada para intentar convencer a Lopetegui aunque también tiene novias para seguir en Primera.

En cuanto a los centrales, la continuidad de Diego Carlos parece asegurada e incluso el club tiene encarrilada su renovación. La salida de Koundé obligará a ir al mercado para buscar un central titular pero podría haber más fichajes en esta demarcación. Gnagnon se ha quedado sin crédito y se le volverá a buscar equipo. Sergi Gómez entra en el último año de su contrato, Lopetegui está contento con su implicación y liderazgo en el grupo. Es un jugador ejemplar pero juega poco y podría buscar una salida que le garantice más minutos e incluso se le ha relacionado con el Valencia. Rekik sí que podría quedarse y volver a ejercer como cuarto central o incluso lateral zurdo de emergencia.

Centrocampistas

A priori es la línea que menos retoques necesitaría. Los veteranos Fernando, Rakitic y Papu Gómez seguirán casi con total seguridad y el mismo caso es el de Joan Jordán. El catalán ha sido uno de los hombres más destacados de la temporada y sí que podría tener más mercado. No obstante, es feliz y quiere seguir creciendo en el Sevilla y sólo una oferta millonaria fuera de mercado por él y que atraiga al jugador en lo deportivo podría cambiar su destino.

Por su parte, Monchi, según adelantó Marca, ya ha transmitido a René Ramos, agente de Óscar Rodríguez, que la idea es que se quede. El talaverano fue el fichaje más caro del pasado verano pero no ha terminado de romper pero el club y Lopetegui esperan que tras un curso de adaptación este año pueda ser más importante. También está satisfecho el técnico con la aportación de Óliver Torres. El extremeño es el jugador número 12 para Lopetegui aunque no sea titular en las citas más importantes. Si acepta este rol y no hay una oferta que seduzca a ambas partes, debe seguir.

Así las cosas y tras la salida del Mudo Vázquez, el único jugador que parece llamado a salir es Nemanja Gudelj. El serbio ha dejado dudas esta temporada e incluso ha parecido más fiable de central que en el centro del campo. El club busca un relevo de garantías para Fernando en el pivote para que el brasileño no tenga que jugarlo todo y llegue más fresco a los partidos decisivos. Gudelj está feliz en el Sevilla y su ficha no es baja tras llegar en 2019 como agente libre, por lo que su salida no parece sencilla y su polivalencia podría ayudarle a quedarse aunque tiene mercado. Amadou vuelve tras cesión pero se le volverá a buscar una salida.

Delanteros

La delantera está llamada a sufrir también una remodelación. En el puesto de delantero centro, sólo En Nesyri ha rendido al nivel esperado e incluso ha sorprendido a propios y extraños marcando 24 goles. Tiene muchas novias pero tiene contrato, está feliz y cree que será difícil ir a un equipo de un nivel deportivo superior al del Sevilla. Ya en invierno rechazó irse al West Ham y ha vuelto a pedir a su agente que no escuche ofertas.

Sí que parece que harán las maletas Luuk De Jong y Munir. Pese a ser el héroe de la sexta Europa League, el holandés no ha mejorado sus registros goleadores y se ha visto a la sombra de En Nesyri aunque Lopetegui nunca ha terminado de retirarle la confianza. El PSV quiere repescarlo y el Sevilla ve con buenos ojos recuperar parte de los 12 millones de euros que pagó por él, muy rentables con los goles al United y al Inter aún en la retina. Como sustituto suena Joselu Mato, petición expresa de Julen Lopetegui, sólo tiene un año de contrato en el Alavés y eso podría abaratar su precio aunque a los 31 años no sería una operación rentabilizable en lo económico aunque sí pudiera serlo con goles.

En el caso de Munir ha estado casi inédito en el último tramo de la temporada. Con 25 años y un currículum envidiable, el marroquí es un delantero muy apetecible para la clase media europea y el Sevilla podría hacer caja con él. No obstante, su entorno es prudente, su agente desmiente que haya tenido problemas con Lopetegui e insiste en que no le importaría quedarse.

Extremos

En los extremos, Ocampos tiene plaza fija y no parece llamado a salir tras una temporada en la que le ha faltado el brillo del gol. También es el caso de Suso, que ha mejorado sus prestaciones en la segunda temporada, ha hecho 4 goles y ha repartido 6 asistencias y su peso en el juego ofensivo ha crecido mucho y ha dejado claro en una entrevista reciente que va a seguir.

Hasta tres jugadores vuelven Rony Lopes, Idrissi y Bryan Gil y en ese orden tienen de menos a más opciones de quedarse. Al luso se le busca salida tras una cesión irregular en el Niza y Jorge Mendes podría acomodarlo en uno de los grandes de su país: Benfica o Sporting.

En el caso de Idrissi, el holandés acusó una lesión y no hacer pretemporada y nunca se enganchó al equipo. El extremo quiere intentar convencer a Lopetegui en pretemporada para quedarse pero lo tendrá complicado aunque lo poco que jugó en el Ajax no le ha ayudado a revalorizarse. Por su parte, Bryan Gil ha sido una de las revelaciones de LaLiga durante su cesión en el Eibar, hará la pretemporada y parece que se quedaría previa renovación si le aseguran un rol importante en el equipo. Como con Pozo, que tenga o no ficha es relevante para que entren 25 jugadores en la lista de la Champions.

Aún así, el Sevilla buscará extremos en el mercado y más concretamente un extremo con desborde y gol que ayude a que la responsabillidad anotadora no caiga sólo en los delanteros centros. El primer nombre en salir a la palestra, tal y como informó "Marca" es el de Gonçalo Guedes, el Valencia necesita hacer caja con su venta para cuadrar sus números pero su precio es alto, al menos 20 millones de euros, y hay competencia dura con el Villarreal y el Wolves, club satélite de Gestifute, la agencia de su representante Jorge Mendes.

Por su parte, Lopetegui siempre ha expresado su gusto por Jesús "Tecatito" Corona. El mexicano de 28 años siempre ha tenido un precio prohibitivo pero ahora sólo tiene un año más de contrato con el Oporto y eso podría ayudarle a salir a un precio más cercano a lo que puede desembolsar el Sevilla. Su entorno está expectante ante las ofertas que pudieran llegarle este verano para salir. Además, su polivalencia también le permite jugar como lateral derecho y podría suplir a Navas en los partidos en loq eu no esté disponibe.